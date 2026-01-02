Bất ngờ lời kể của những "hiệp sĩ" một thời sát cánh cùng Nguyễn Thanh Hải

Sự việc Công an TPHCM bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải), Huỳnh Cao Cường (TikToker), Trần Văn Chương cùng 38 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đã gây rúng động dư luận.

Bởi Nguyễn Thanh Hải là cái tên từng có tiếng tăm lừng lẫy một thời tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM, với biệt danh "Hải hiệp sĩ" hay là "Hải săn bắt cướp".

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải khi còn tham gia câu lạc bộ phòng chống tội phạm

Cùng thời với Hải, ở Bình Dương còn có nhiều "hiệp sĩ" khác, họ chủ yếu tham gia săn bắt cướp, giải cứu người bị bắt vào các tụ điểm nhạy cảm, hỗ trợ người bị tai nạn giao thông...

Sau một thời gian hoạt động chung, vì không hợp nhau và có những bất đồng về tiền bạc nên nhiều người đã rút lui, một số người vẫn tiếp tục công việc nhưng theo cách làm riêng của mình, số khác lại chọn đi theo con đường chuyên nghiệp, có tổ chức.

Trường hợp của ông P.T. là một ví dụ. Ông T. trước đây từng theo Nguyễn Thanh Hải đi làm "hiệp sĩ", cùng với ông T. dưới trướng Hải còn nhiều người khác, họ tham gia với tinh thần tự nguyện.

Nhóm này nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương mà còn khắp các tỉnh Đông Nam Bộ, kể cả Tây Nam Bộ, thế nhưng khoảng 7-8 năm nay đã bị tan rã, một số người còn làm đơn tố cáo Hải đến Công an Bình Dương liên quan đến việc ăn chặn tiền của các thành viên, nhà tài trợ và thích sống ảo...

Ông P. sau khi rời nhóm đã xin vào làm ở Đội An ninh cơ sở ở một phường thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, cũng theo nghề săn bắt cướp, nhưng có tổ chức, có chế độ theo quy định của Nhà nước, không còn hoạt động theo kiểu tự phát.

Theo ông P. thời điểm ông còn tham gia đội săn bắt cướp với Nguyễn Thanh Hải, mỗi ngày có rất nhiều cuộc gọi cầu cứu nhờ tìm tài sản, mỗi lần tìm được tài sản, thông thường người bị mất họ sẽ gửi tiền cảm ơn.

Ông T. thông tin thêm, nếu tài sản bị mất có giá trị, mình yêu cầu họ cho tiền thì họ vẫn sẵn sàng, nhưng vì biết làm vậy sẽ vi phạm pháp luật nên ông không bao giờ dám, kể cả tiền họ gửi cảm ơn cũng không nhận, chỉ đi ăn cơm hay cà phê nếu họ mời.

Cũng lo sợ việc không vượt qua lằn ranh của cám dỗ, ông N.T.H ở phường Lái Thiêu, TPHCM cũng lặng lẽ rời nhóm "hiệp sĩ" để có lối đi riêng cho mình.

Ông H. hiện là một người cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội trong vai trò hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cho biết làm công việc giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn đòi hỏi trước tiên phải xuất phát từ cái tâm.

Theo ông H. ngay từ đầu, mình phải xác định được vì sao mình chọn công việc này thì mới không bị sa ngã, bởi cám dỗ rất nhiều.

"Có những lần mình đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện, nếu gặp gia đình có điều kiện, họ cho mình rất nhiều tiền, nhưng mình nhất quyết không nhận. Hay như mới đây có một người bị rớt chiếc bóp trên xe cứu thương, bên trong có nhiều tài sản giá trị, mình đem trả lại, xong họ gửi cho 5 triệu đồng cảm ơn, mình cũng không nhận"- ông H. nói.

Trong trường hợp, nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có người thân, gia đình, ông H. kêu gọi giúp đỡ, hoàn toàn không để số tài khoản của mình mà cho trực tiếp số tài khoản của nạn nhân, khi đủ số tiền điều trị, chi phí mai táng thì ông sẽ kết thúc kêu gọi.

Có thể thấy, vụ việc của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người mang danh nghĩa hiệp, được sự tin tưởng của cộng đồng xã hội, nếu không đủ tỉnh táo bước qua lằn ranh tiền bạc, danh vọng thì rất dễ vướng vào lao lý.