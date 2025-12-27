Thông tin mới vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

Sáng 27-17, thông tin từ UBND xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai, cho biết cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến một người tử vong.

Tối 25-12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin người đàn ông bị 1 người phụ nữ dùng dao đâm tử vong trong khi xô xát. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25-12, tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

Hai vợ chồng ông H. xảy ra to tiếng trước khi sự việc diễn ra

Vào thời gian trên, theo hình ảnh camera ghi lại, khi người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì một người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói chuyện to tiếng. Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Trong lúc chống đỡ, người phụ nữ này đã vớ con dao để gần đó đâm người đàn ông. Hậu quả, người đàn ông bị đâm gục, tử vong sau đó.

Theo cơ quan chức năng nạn nhân là ông T.Q.H. (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang). Nghi phạm được xác định là N.T.H. (SN 1985, vợ của ông H.). Địa điểm xảy ra vụ án mạng là quán bán hàng của gia đình, đối diện ngôi nhà của nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới hành động bộc phát.

Được biết, ông H. và vợ lấy nhau từ lâu, hiện có 2 người con. Trước khi sự việc xảy ra, gia đình ông H. và vợ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.