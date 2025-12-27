Cận cảnh hàng chục căn villa khu resort ở TPHCM bị phong tỏa vì nứt tường, sập trần

Ngày 27/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, Khu du lịch nghỉ dưỡng Resort Phương Nam gần Quốc lộ 13 thuộc phường Bình Hòa, TPHCM đang được giăng dây phong tỏa, ngưng hoạt động.
Nguyên nhân khu Resort Phương Nam phải đóng cửa do bị sụt lún trong quá trình thi công chung cư Stown Gateway kế bên.
Đại diện Công ty du lịch xây dựng thương mại Phương Nam - chủ đầu tư Resort Phương Nam cho biết, khu du lịch bị sụt lở nghiêm trọng, nguy hiểm cho du khách và nhân viên đang làm việc nên phải ngưng hoạt động.
Nhân viên khu du lịch cho biết, ban đầu phát hiện vài căn villa bị sụt lún, sau đó lan rộng ra hơn 30 căn, hiện tại nhiều khu vực khác trong khu du lịch đều bị ảnh hưởng.
Theo ghi nhận, dãy hàng chục căn villa tại Resort Phương Nam đang được giăng dây cảnh báo, phong tỏa. Tại nhiều phòng, tường, gạch sàn bị nứt toác. Từ căn 46 đến 53, tường nhà bị đổ sập, la phông rớt.
Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước đó UBND TPHCM đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Bình Hòa và các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc.
Sở Xây dựng TPHCM cho hay, chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Stown Gateway xây dựng trên khu đất mặt tiền Quốc lộ 13, với 2 tầng hầm, 25 tầng nổi và tầng tum. Quá trình đào móng thi công chung cư đã xảy ra tình trạng một số căn villa cho thuê tại Resort Phương Nam bị sập đổ một phần, số khác có hiện tượng nứt tường, sàn.
Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu chủ đầu tư chung cư Stown Gateway tạm ngưng thi công, rà soát toàn bộ hồ sơ biện pháp thi công phần ngầm công trình đảm bảo quy chuẩn an toàn trong thi công xây dựng.
Sở Xây dựng TPHCM ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần STC Corporation (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp và dân dụng Phương Nam (nhà thầu xây dựng chung cư) vì đã thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình lân cận. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chung cư đã chấp hành nộp phạt vi phạm.
Sau khi chủ đầu tư chung cư nộp hồ sơ thiết kế biện pháp thi công phần ngầm (sau thời gian bị tạm ngưng thi công), Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận cho tiếp tục thi công.