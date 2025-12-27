Người đàn ông tử vong bất thường tại quán cà phê ven Quốc lộ 1

Sáng 27-12, Công an xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong tại một quán nước ven Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã.

Hiện trường vụ nạn nhân tử vong tại quán nước ven Quốc lộ 1

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi đi vào một quán nước sát tuyến Quốc lộ 1, hướng từ TPHCM về miền Tây.

Người này xin chủ quán cho ngồi nghỉ tạm trên ghế nhựa. Một lát sau, thấy người đàn ông vẫn ngồi bất động trong tư thế ngửa người trên ghế như đang ngủ, chủ quán tiến lại gọi nhưng không nhận được phản hồi. Nghi ngờ có chuyện bất thường, chủ quán kiểm tra thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong, không rõ thời điểm.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạnh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông nói trên.