Lừa đảo giả mạo nhân viên giao hàng gia tăng: Cảnh báo thủ đoạn tinh vi và khuyến nghị từ các đơn vị chuyển phát

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, lợi dụng thói quen mua hàng online và thanh toán trực tuyến, các đối tượng thường giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ người nhận và yêu cầu chuyển trước một khoản tiền nhỏ với nhiều lý do như phí COD, phí vận chuyển, phí lưu kho hoặc các khoản "phát sinh" khác. Việc đánh vào tâm lý "số tiền không đáng kể" khiến không ít khách hàng nhanh chóng chuyển khoản mà không kịp xác minh.

Trên mạng xã hội, có rất nhiều phản ánh của khách hàng liên quan đến việc bị nhân viên giao hàng giả mạo lừa đảo

Sau bước này, khách hàng nhận được các tin nhắn thông báo đã "đăng ký nhầm" thẻ hội viên, gói bảo hiểm,… có mức phí hàng tháng lên tới vài triệu đồng. Nỗi lo bị trừ tiền hàng tháng khiến nạn nhân hoảng sợ, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo gọi tổng đài, truy cập website hoặc fanpage giả mạo. Từ đó, kết nối với các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các đơn vị vận chuyển. Tại đây, nạn nhân liên tục được yêu cầu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, cài đặt ứng dụng hoặc truy cập link chứa mã độc. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản ngân hàng của khách hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát và toàn bộ số tiền bị rút sạch.

Một số trường hợp gần đây còn ghi nhận hình thức lừa đảo biến tướng, khi đối tượng hướng dẫn nạn nhân tạo các khoản vay nhanh trên ví điện tử hoặc sử dụng các dịch vụ trả sau, sau đó yêu cầu chuyển tiền hoặc nạp thẻ để "hủy hồ sơ", khiến mức độ thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

Điểm chung của phần lớn các vụ lừa đảo là yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Đây cũng là "khe hở" mà các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng, bởi người nhận khó phân biệt đâu là giao dịch hợp lệ, đâu là hành vi giả mạo.

Hướng dẫn nhận diện những hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên giao hàng phổ biến được Bưu điện Việt Nam đăng tải trên trang Fanpage chính thức

Trao đổi về vấn đề này, Bưu điện Việt Nam - một trong những doanh nghiệp chuyển phát lớn trên thị trường cho biết, doanh nghiệp thường xuyên cảnh báo trên các kênh thông tin của đơn vị về các hình thức lừa đảo, khuyến cáo khách hàng theo dõi, kiểm tra kĩ đơn hàng và hướng dẫn khách hàng nhận diện đúng bưu tá/nhân viên/tổng đài,… của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời luôn khuyến nghị khách hàng phải xác minh đầy đủ thông tin bưu gửi và tuyệt đối không ấn vào các link lạ, không thanh toán, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Khi giao hàng, bưu tá của Bưu điện Việt Nam luôn luôn mặc đồng phục, không yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước bất kỳ khoản cước phí nào, chỉ áp dụng giao hàng thu tiền trực tiếp.

Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác của người tiêu dùng, Bưu điện Việt Nam cũng đã triển khai thanh toán các khoản thu hộ qua mã QR trên toàn hệ thống. Với hình thức này, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán nhiều đơn hàng chỉ bằng một lần quét mã, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Giải pháp này không chỉ giúp khách hàng dễ nhận diện giao dịch chính thống, giảm nguy cơ bị dẫn dụ lừa đảo mà còn tăng tính minh bạch trong khâu thanh toán.

Bưu điện Việt Nam triển khai thanh toán qua mã QR chuyển trực tiếp vào tài khoản doanh nghiệp, góp phần giúp khách hàng dễ nhận diện giao dịch chính thông và giảm nguy cơ bị lừa đảo

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng biến tướng, khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và không nhấp vào các đường link lạ. Việc chủ động kiểm tra thông tin đơn hàng và lựa chọn các phương thức thanh toán rõ ràng, có thể truy vết được là yếu tố quan trọng để tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng phức tạp.