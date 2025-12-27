Bố khóc nấc, chạy sang nhà hàng xóm đập cửa cầu cứu lúc đêm khuya: Nhói lòng câu chuyện phía sau

Thời gian này, mạng xã hội dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ cho một bài đăng kể lại sự cố trong đêm khiến hai vợ chồng trẻ ở Đồng Nai không bao giờ có thể quên được.

"Một đêm đầy hoảng sợ, tồi tệ và ám ảnh đối với ba mẹ. Cái cảm giác nó đáng sợ nhất từ khi sinh ra đến giờ mẹ phải trải qua, nó đáng sợ đến mức trong cuộc đời không ai muốn gặp phải, đến giờ mẹ nghĩ đến mẹ vẫn không thể kìm được nước mắt. Một đêm, ba mẹ đã phải đưa con đến 3 bệnh viện.

Mẹ như muốn tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để sơ cứu, hô hấp cho con, cầu xin Chúa cứu con, cầu xin con ở lại, xin con đừng nhắm mắt…10 phút trôi qua con mới cất được tiếng khóc… Ba con khóc rất nhiều, lo sợ đến mức không thể đứng vững, nhưng bản năng của người cha đã giúp ba con lái xe nhanh nhất có thể mà vẫn an toàn để đưa con đi cấp cứu.

Hình ảnh này ba con không được đẹp nhưng nó là hình ảnh đẹp nhất của ba con trong lòng mẹ từ trước đến giờ đó con à. Vì đó xuất phát từ tình yêu thương! Từ giờ phải thật mạnh khoẻ con nhé. Sau này con lớn lên phải hiểu và tự hào vì ba mẹ thương yêu con rất, rất nhiều. Và phải thương ba của con thật nhiều nhé vì đó là người đàn ông thương con nhất cuộc đời này và đã khóc rất nhiều vì con", nội dung bài chia sẻ nhận nhiều sự chú ý.

Đính kèm bài chia sẻ là đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại phản ứng của người đàn ông khi con gái nhỏ gặp nạn. Theo nội dung đoạn camera an ninh ghi lại thì sự việc xảy ra vào khoảng 1h17' sáng ngày 13/12. Lúc này, người đàn ông lao từ tầng 2 xuống tầng 1, mở cổng lao sang nhà hàng xóm bên đường kêu lớn: "Cứu con với, cứu con với".

Sau đó, người đàn ông lại chạy về nhà. Khi hàng xóm chạy sang hỏi có chuyện gì, người đàn ông chỉ tay lên tầng 2, mà không thể nói nên lời. Cổ họng anh như nghẹn lại, vừa chỉ lên tầng vừa khóc trong sự hoang mang, hoảng sợ tột độ khiến người chứng kiến vô cùng lo lắng. Sau đó, người phụ nữ bế đưa nhỏ xuống và cả hai nhanh chóng lên ô tô đưa bé đi viện.

Người đăng tải đoạn clip là chị Minh Hoàn (trú tại Đồng Nai). Chia sẻ trên VietNamnet, chị Hoàn cho hay vào sáng 12/12, con gái của chị bị ọc sữa, có biểu hiện mệt, sốt nhẹ nên được mẹ đưa đi khám ở 2 bệnh viện. Bé bị viêm đường hô hấp nhẹ, bác sĩ kê thuốc và cho bé về nhà theo dõi thêm.

Đến khoảng 1 giờ sáng 13/12, khi bú mẹ thì bé bị ho vài tiếng rồi sặc sữa. Chị Hoàn nhanh chóng để con nằm nghiêng, vỗ lưng. Tuy nhiên, tình trạng con gái xấu đi quá nhanh khiến chị hốt hoảng, hô hoán chồng dậy.

Thấy tình trạng của con gái, chồng chị Hoàn sợ hãi, khóc nấc lên. Anh vội chạy xuống tầng để lấy thuốc hạ sốt cho con rồi ngay lập tức lao sang nhà hàng xóm để cầu cứu. Những diễn biến này đã được camera an ninh ghi lại.





Chia sẻ thêm trên VietNamNet, chị Hoàn kể sau đó chị nhờ hàng xóm trông nhà cùng 2 đứa con lớn rồi lái ô tô đưa bé đi cấp cứu. Trong suốt đoạn đường khoảng 10km đưa con đi viện, chồng chị đã khóc và gọi tên con suốt chặng đường. Còn chị Hoàn thì vẫn duy trì vỗ lưng, hô hấp, búng vào chân con và quan sát phản ứng của con.

Đến bệnh viện, bé gái được bác sĩ cấp cứu, cho thở oxy và cơ thể sớm hồng hào trở lại. Được biết, hiện tại con gái chị Hoàn đã được xuất hiện, bú tốt và đang dùng thuốc điều trị tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Bé đã điều trị tại bệnh viện 2 đợt, tổng cộng 10 ngày.

Sau khi bé đã khoẻ lại, chị Hoàn mới chia sẻ đoạn camera an ninh lên mạng xã hội.