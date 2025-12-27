Thu hồi toàn quốc 1 loại gel vệ sinh phụ nữ và hơn 50 phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Ngày 26/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano – Hộp 1 chai 105g do không đáp ứng quy định về hồ sơ công bố.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 162/22/CBMP-BD, số lô 010325, ngày sản xuất 03/03/2025, hạn sử dụng 03/03/2028. Sản phẩm do Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và được Công ty TNHH Bio International sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; đồng thời tổ chức thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Các đơn vị liên quan phải được kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Đối với doanh nghiệp, Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma và Công ty TNHH Bio International có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

Hai doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/01/2026, đồng thời rà soát toàn bộ các lô sản xuất khác của sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano để kịp thời thu hồi nếu phát hiện lỗi tương tự. Báo cáo rà soát phải được gửi về Cục trước ngày 07/01/2026 và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162/22/CBMP-BD theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Ngoài ra, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh được giao kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm đối với hai doanh nghiệp liên quan, xử lý, xử phạt nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/02/2026.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 52 loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Trong đó, 30 sản phẩm do Công ty TNHH PJSB (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; 19 sản phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; 2 sản phẩm do Công ty TNHH Nanoviz Việt Nam (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; 1 sản phẩm do Công ty TNHHTập Đoàn Bách Mộc An đưa ra thị trường.

Lý do là các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.