Người đàn ông bị đâm tử vong tại nhà riêng: Camera hé lộ nạn nhân cầm điếu cày đánh vợ

Tối 25/12, mạng xã hội lan truyền thông tin cùng hình ảnh người đàn ông bị đâm tử vong tại nhà riêng. Người đâm được cho là vợ của nạn nhân. Sáng 26/12, chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 21h ngày 25/12, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Trên thi thể nạn nhân có nhiều thương tích, nghi do bị đâm.

Lãnh đạo UBND xã Lâm Giang thông tin thêm trên VietNamnet, nạn nhân thường xuyên tụ tập rượu chè và cờ bạc. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường ngay trong đêm để khám nghiệm.

Trong sáng nay 26/12, đoạn camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc cũng đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Trước khi xảy ra vụ đâm, người đàn ông và người phụ nữ phát sinh mâu thuẫn. Người đàn ông nổi nóng, đứng bật dậy, cầm điếu cày đập liên tục vào lưng người phụ nữ.

Người đàn ông cầm điếu cày đập liên tục vào lưng người phụ nữ. (Ảnh cắt từ clip)

Chứng kiến sự việc, một người khác đã tới tìm cách khuyên can, can ngăn nhưng không thể cản sự việc đau lòng sau đó. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.