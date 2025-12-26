Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ đỏ của người dân: Cảnh giác tuyệt đối

Công an tỉnh Tuyên Quang mới đây đã liên tiếp lên phát đi 2 cảnh báo liên quan đến vấn đề sổ đỏ và dữ liệu đất đai của người dân.

Lợi dụng dữ liệu đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo phản ánh của nhiều người dân Tuyên Quang, lợi dụng tâm lý lo lắng, các đối tượng gọi điện bằng số lạ, giọng nói nghiêm trọng, xưng là "cán bộ Công an đang phụ trách kiểm tra dữ liệu đất đai". Sau vài câu hỏi về tên, địa chỉ thường trú, đối tượng yêu cầu cập nhật thông tin sổ đỏ vào hệ thống làm sạch dữ liệu dân cư. Nếu không bổ sung, hồ sơ đất đai có thể bị tạm khóa.

Có trường hợp một số người vì cả tin nên chụp giấy tờ đất đai, căn cước, hình ảnh căn nhà của mình rồi gửi qua mạng xã hội theo yêu cầu. Sau khi những kẻ gian nhận được hình ảnh, chúng tiếp tục hướng dẫn tải ứng dụng có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an", nhưng biểu tượng, tên tệp đều không trùng khớp ứng dụng thật (VNeID).

Các ứng dụng giả mạo này được gắn đường link tải trực tiếp mà không thông qua CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đây là dấu hiệu rõ ràng của phần mềm độc hại. Một khi nhấn hoàn tất "kích hoạt hồ sơ", người dân sẽ bị yêu cầu nộp "phí xử lý", "phí xác minh dữ liệu đất đai".

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân phải tự bảo vệ dữ liệu cá nhân. Công tác đăng ký, cập nhật dữ liệu đất đai hiện không do công an phường phụ trách. Hồ sơ liên quan đến đất đai chỉ được tiếp nhận qua Uỷ ban nhân dân phường, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người dân cần đặc biệt lưu ý:

- Không chụp, không gửi giấy tờ tùy thân cho bất kỳ số điện thoại lạ nào.

- Không cài đặt ứng dụng qua link gửi trực tiếp.

- Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất cứ lý do xử lý hồ sơ nào. Khi được thông báo "hồ sơ đất đai có vấn đề", cần liên hệ trực tiếp Uỷ ban nhân dân phường để xác minh.

- Tuyệt đối không hoang mang trước lời đe dọa "phạt", "khóa hồ sơ" hay "truy cứu trách nhiệm".

Lừa đảo giả mạo cập nhật sổ đỏ

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: Các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan Nhà nước gọi điện, nhắn tin thông báo người dân phải "cập nhật, chỉnh lý thông tin sổ đỏ", sau đó yêu cầu truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân:

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, thông tin gia đình, bạn bè cho người lạ hoặc các đối tượng trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính.

Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không làm theo hướng dẫn từ các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Khi nhận được các cuộc gọi đe dọa, thúc ép, dụ dỗ, yêu cầu thao tác trên điện thoại, chuyển tiền, cập nhật hồ sơ, người dân cần giữ bình tĩnh, không hoang mang và không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Cảnh giác cao độ với các cuộc gọi giả mạo cán bộ cơ quan Nhà nước, đặc biệt là cuộc gọi video chỉ bật tiếng, không bật hình ảnh. Hiện nay, các đối tượng có thể sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói cán bộ nhằm tạo lòng tin để lừa đảo.

Khi có nhu cầu liên quan đến đất đai, sổ đỏ, người dân cần trực tiếp liên hệ UBND phường hoặc bộ phận chuyên môn, không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội.

Đề nghị các ngân hàng:

Khi phát hiện khách hàng rút hoặc chuyển tiền với số lượng lớn, có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, bất thường, rút tiền trước hạn không có lý do chính đáng, kịp thời trao đổi, thông báo với Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, đề nghị người dân chủ động liên hệ Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.