Nam bảo vệ 45 tuổi bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Ngỡ ngàng lời khai của kẻ xuống tay

Liên quan đến sự việc ông N.A.K. (45 tuổi, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) bị đối tượng Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) đâm tử vong, xảy ra ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm để điều tra về hành vi giết người, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/12, giữa anh N.H.P. (nhân viên giữ xe) và chị T.T.Q.A. xảy ra cự cãi tại khu vực nhà giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Nguồn cơn do việc trả tiền gửi xe.

Thấy 2 bên lớn tiếng, ông N.A.K. và anh N.V.T. (cùng là nhân viên bảo vệ bệnh viện) đã đến hỏi chuyện. Giữa ông K. và anh P. sau đó xảy ra tranh cãi.

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Lúc này, Nguyễn Minh Tâm đang ngồi uống cà phê gần cổng bệnh viện đi đến rồi lớn tiếng hỏi ông K.: "Muốn khỏi về không?", sau đó bỏ đi. Chuyện tưởng đã xong, không ngờ Tâm về nhà lấy một con dao, quay lại bệnh viện tìm ông K.

Khi ông K. và anh P. đang đứng nói chuyện tại khu vực nhà giữ xe thì Tâm bất ngờ rút dao đâm ông K. Anh T. đã dùng bình xịt hơi cay để can ngăn, Tâm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ông K. bị đâm thương tích nặng ở vùng nách trái. Dù đã được cấp cứu tích cực song đến 22 giờ cùng ngày, người đàn ông không qua khỏi.

Ông K. xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp thì bị Tâm đến dọa rồi về lấy dao quay lại đâm tử vong. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Công an nhân dân cho biết thêm, tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án, Tâm ném hung khi tại khu vực gần Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long rồi mang xe máy đi cầm cố, hỏi vay tiền của nhiều người với dự định bỏ trốn sang Campuchia. Đến rạng sáng ngày 22/12, Tâm bị bắt giữ.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi Tâm không hề liên quan đến vụ cãi vã giữa ông K. và đồng nghiệp nhưng lại có hành động tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của nam nhân viên bảo vệ. Mọi người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và mong kẻ phạm tội sớm bị pháp luật nghiêm trị.