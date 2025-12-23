Vụ bé gái lớp 7 bị bố đánh nhập viện ở Nghệ An: Nguồn cơn từ con lợn đất?

Sự việc cháu N.T.T. (học sinh lớp 7, ở khối Hòa Long, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) bị bố đánh nhập viện đang khiến dư luận bức xúc. Được biết, cháu T. có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đã ly hôn. Cháu bé sống cùng bố và ông bà nội, còn em gái T. sống với mẹ.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, trao đổi với báo Dân trí, trưởng khối Hòa Long thông tin, ông nội của T. đã mua 2 con lợn đất cho 2 chị em. Mỗi tháng, ông trích từ tiền lương hưu cho mỗi cháu 200.000 đồng bỏ vào lợn đất. Số tiền tiết kiệm ước tính cả triệu đồng. Vài ngày trước, khi gia đình đập lợn đất thì phát hiện bên trong không còn đồng nào. Trong lúc bức xúc, bố của T. đã dùng cán chổi đánh con.

Sau sự việc, Công an phường Tây Hiếu đã mời bố cháu T. lên làm việc để xác minh. Bản thân T. được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ xác định, nạn nhân bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng.

Hình ảnh cháu T. với những vết thương bầm tím trên cơ thể khiến dư luận xót xa. (Ảnh: Cơ quan Công an)

Chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ cháu bé. Trưởng khối Hòa Long cho biết thêm, ông bà nội của cháu T. sống hiền lành, rất yêu thương các cháu và hòa đồng với bà con lối xóm.

Trước đó, dư luận sững sờ trước hình ảnh cháu T. với những vết thương bầm tím trên cơ thể, lan truyền trên mạng xã hội. Cháu bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Hình ảnh khiến nhiều người nhói lòng, bức xúc.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo phường Tây Hiếu cho biết, qua làm việc với công an, người bố trình bày do cho rằng cháu T. tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt nên đã nóng giận và đánh cháu. Thời điểm chính quyền địa phương tới thăm hỏi tại bệnh viện, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương, bị đau và tâm lý hoảng sợ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.