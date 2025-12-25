Hình ảnh từ camera vụ 3 đối tượng lao vào công ty cũ đâm gục tổ truỏng: Hé lộ nguồn cơn

Theo đó vào khoảng 20 giờ ngày 23/12, 3 nam thanh niên đeo khẩu trang đi trên một xe máy từ Quốc lộ 1A vào khu vực cổng Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T.P- Chi nhánh Cần Thơ (địa chỉ ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, Tây Ninh).

2 trong số 3 người đi bộ vào bên trong công ty và nhanh chóng tiếp cận bàn làm việc của anh H.T.E (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), tổ trưởng. Tại đây, các đối tượng dùng tay đánh đấm liên tục vào anh H.T.E. Tiếp đó, một đối tượng rút dao mang sẵn trong người đâm vào vùng bẹn trái của nạn nhân, khiến anh H.T.E gục ngã. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên VietNamPlus, sau khi gây án, cả hai đối tượng bỏ chạy ra cổng công ty và được đối tượng còn lại điều khiển xe máy chở cả 3 tẩu thoát về hướng phường Tân An, tỉnh Tây Ninh. Các công nhân làm việc tại công ty đã nhanh chóng đưa anh H.T.E đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Báo Công an nhân dân (CAND) thông tin, những người chứng kiến xác định 2/3 đối tượng từng là nhân viên cũ trong công ty, vừa nghỉ việc được 3-4 ngày, có mâu thuẫn với anh E. Từ thông tin này, Công an tiến hành truy xét và bắt được 3 đối tượng.

Tới ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Lê Minh Tiền (SN 2005, quê Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Tạ Quang Linh (SN 2006) và Phan Minh Phú (SN 2002), cùng quê Tây Ninh, để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”. Làm việc với cơ quan chức năng, Các đối tượng khai nhận hành vi giết người của mình là do mâu thuẫn trong lúc làm việc chung.