Nhà thờ ở TP.HCM như cung điện châu Âu rực rỡ trong đêm Giáng sinh

Với những người yêu thích chụp ảnh, nhà thờ Song Vĩnh không còn xa lạ khi mang đậm kiến trúc Gothic đặc trưng của các nhà thờ phương Tây. Phải mất hơn 11 năm, ngôi Thánh đường này mới được xây dựng hoàn thiện.