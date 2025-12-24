Tối nay Noel tắc lắm ở nhà đi, tuần sau có thể nghỉ Tết tận 4 ngày tha hồ mà lượn!

Noel về, phố xá lên đèn, nhạc Giáng sinh vang khắp nơi, mở điện thoại ra là thấy người người rủ nhau đi chơi. Nghe cũng muốn xách xe ra đường lắm, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tắc đường kín mít, gửi xe xếp hàng dài hơn danh sách người yêu cũ, tự dưng nhiều người lại… tỉnh táo hẳn và quyết định quay xe về nhà.

Ra đường tối Noel không chỉ là đi chơi, mà là tham gia một “môn thể thao mạo hiểm”: kẹt xe, chen lấn, hít khói bụi full combo trong thời tiết thất thường. Đi cho có không khí, nhưng về tới nhà thì hết cả không khí. Thế nên ở nhà lúc này bỗng trở thành lựa chọn sáng suốt, thậm chí hơi… khôn.

Ảnh minh hoạ

Ở nhà còn giúp ví tiền được “thở”. Không gửi xe giá trên trời, không phải ngó bảng giá nhà nghỉ mà tim đập nhanh hơn nhịp nhạc Noel. Cuối năm tiết kiệm được mươi triệu tiêu Tết, tự nhiên thấy Noel năm nay cũng ấm áp hơn hẳn.

Chưa kể, ra đường lúc này dễ tổn thương tâm hồn. Người ta tay trong tay, cười nói rộn ràng, còn mình thì đi một mình giữa biển người, vừa đi vừa tự hỏi: “Mình ra đây làm gì?”. Mình không có người yêu, bạn thân cũng chẳng đi chơi Noel, vậy thì ở nhà cho lòng bình yên. Cũng coi như đang… giữ gìn hình ảnh đẹp với vợ/chồng tương lai.

Nếu sợ bị hỏi “Noel này đi đâu?”, giải pháp rất đơn giản và ít tốn kém: off Facebook. Không story, không check-in, không ai biết mình đang làm gì. Ai cũng sẽ tự động nghĩ là mình có người đi chơi cùng, trong khi thực tế là đang nằm nhà xem phim, ăn đồ vặt và rất hạnh phúc.

Noel tắc lắm, ở nhà đi. Ngủ sớm, nghỉ ngơi, giữ sức. Nhất là khi Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất dịp Tết Dương lịch năm 2026 sẽ nghỉ ngày 01/01/2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 02/01/2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/01/2026.

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 01/01/2026 Dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 04/01/2026 Dương lịch.

Như vậy lại càng có lý do để “dưỡng sinh” cho đúng nghĩa. Tối nay ở nhà nghỉ ngơi, ngủ sớm cho lại sức, tránh hết cảnh tắc đường, khói bụi và chen chúc mệt mỏi. Để rồi mấy ngày nghỉ tới tha hồ đi chơi trong tâm thế ung dung hơn: không vội, không mệt, không phải đứng giữa phố đông mà thấy… cay khóe mắt.