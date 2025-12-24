Tối 24/12, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố để hòa mình vào không khí Giáng sinh. Từ khoảng 19h, nhiều tuyến phố và địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã… bắt đầu rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ khi lượng người đổ về ngày càng tăng.
Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Đặc biệt, tại các khu vực có nhà thờ như Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long…, không gian được trang trí công phu với hang đá, cây thông Noel lấp lánh sắc màu. Nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến các nhà thờ, xóm đạo để tham quan, chụp ảnh, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh an lành.
Trên phố Hàng Mã dịp Giáng sinh năm nay, dễ dàng bắt gặp những gian hàng trang trí Giáng sinh được bày biện ngăn nắp, bắt mắt. Ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy… tạo nên một không gian lung linh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước.
Thay cho cảnh chen chúc dưới lòng đường giữa dòng xe cộ, người dân có thể thong thả dạo phố, chụp ảnh, mua sắm trong không gian rộng rãi.
Tại TP.HCM, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ như Nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza (quận 1) để chào đón Giáng sinh. Từ khoảng 17h, nhiều tuyến đường bắt đầu tắc nghẽn vì lưu lượng xe cộ quá đông.
20h20, Tại khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), xe cộ di chuyển chậm do lượng người đổ về đông để đi lễ nhà thờ và tham quan, ngắm nhìn các hang đá được trang trí phục vụ mùa Giáng sinh.
20h45, Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường niên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc trong đêm Giáng sinh, thu hút đông đảo giáo dân đến dự lễ, cùng dòng người tấp nập là du khách và giới trẻ đổ về vui chơi, dạo phố.
Không khí nơi đây rộn ràng nhưng ấm áp, ánh đèn trang trí lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp khu vực. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đi chơi, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cuối năm, trong khi các cặp đôi tay trong tay dạo quanh nhà thờ, tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh an lành giữa lòng Thủ đô.