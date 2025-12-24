Tối 24/12, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố để hòa mình vào không khí Giáng sinh. Từ khoảng 19h, nhiều tuyến phố và địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã… bắt đầu rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ khi lượng người đổ về ngày càng tăng.

Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Đặc biệt, tại các khu vực có nhà thờ như Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long…, không gian được trang trí công phu với hang đá, cây thông Noel lấp lánh sắc màu. Nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến các nhà thờ, xóm đạo để tham quan, chụp ảnh, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh an lành.

Tối 24/12, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đi chơi từ sớm để tận hưởng không khí Giáng sinh, đồng thời tránh cảnh đông đúc, chen chúc vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Lê Trung

Gia đình cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, ấm áp trong đêm Giáng sinh. Gia đình cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, ấm áp trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Lê Trung

Ảnh: Lê Trung

Trên phố Hàng Mã dịp Giáng sinh năm nay, dễ dàng bắt gặp những gian hàng trang trí Giáng sinh được bày biện ngăn nắp, bắt mắt. Ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy… tạo nên một không gian lung linh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước.

Thay cho cảnh chen chúc dưới lòng đường giữa dòng xe cộ, người dân có thể thong thả dạo phố, chụp ảnh, mua sắm trong không gian rộng rãi.

Con phố đông đúc một thời nay trở nên sáng sủa, trật tự hơn.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check in trong đêm Giáng sinh

Trong đêm Giáng sinh ấy, dòng người tấp nập đổ về phố Hàng Mã khiến bầu không khí trở nên vô cùng sôi động và ấm áp

Tuy nhiên so với mọi năm, dịp Giáng sinh năm nay tuyến phố Hàng Mã vắng vẻ, thưa thớt hơn

Tại TP.HCM, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ như Nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza (quận 1) để chào đón Giáng sinh. Từ khoảng 17h, nhiều tuyến đường bắt đầu tắc nghẽn vì lưu lượng xe cộ quá đông.

Hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ chào đón Giáng sinh 2025

Đặc biệt, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà - nơi được trang hoàng 500 km dây đèn LED sáng rực - thu hút rất đông người dân đến ngắm nhìn, chụp ảnh check-in

Ảnh: Di Anh

20h20, Tại khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), xe cộ di chuyển chậm do lượng người đổ về đông để đi lễ nhà thờ và tham quan, ngắm nhìn các hang đá được trang trí phục vụ mùa Giáng sinh.

Dưới ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, xóm đạo Phạm Thế Hiển chật kín người dân đi lễ, xe cộ nối dài chậm rãi giữa không khí Noel ấm áp. Ảnh: Quân

Khu vực để xe chật kín các phương tiện, đường phố bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ

Dòng xe nối dài, di chuyển chậm trên phố khi lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Ảnh: Quân

20h45, Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường niên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc trong đêm Giáng sinh, thu hút đông đảo giáo dân đến dự lễ, cùng dòng người tấp nập là du khách và giới trẻ đổ về vui chơi, dạo phố.

Không khí nơi đây rộn ràng nhưng ấm áp, ánh đèn trang trí lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp khu vực. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đi chơi, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cuối năm, trong khi các cặp đôi tay trong tay dạo quanh nhà thờ, tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh an lành giữa lòng Thủ đô.

Ánh đèn lung linh trước Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo giáo dân, gia đình và các cặp đôi cùng hòa vào không khí Giáng sinh rộn ràng, ấm áp giữa những ngày cuối năm. Ảnh: Lê Trung

Em bé thích thú khi được gặp ông già Noel, ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ giữa không khí Giáng sinh rộn ràng