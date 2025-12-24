Năm 2025 của những ‘đại gia’ siêu xe: Khi garage tiền tỷ, biểu tượng thành đạt trở thành tình tiết trong hồ sơ pháp lý

Năm 2025 ghi nhận hàng loạt cá nhân từng gắn liền với hình ảnh siêu xe, xe siêu sang và cuộc sống xa hoa vướng vào vòng lao lý hoặc bị xử lý theo quy định pháp luật. Khi các sai phạm bị phanh phui, những garage tiền tỷ từng là biểu tượng của thành đạt và chịu chơi không còn đứng ở vị trí trung tâm, mà trở thành chi tiết phụ trong các hồ sơ pháp lý.

Điểm chung của các trường hợp này là sự đối lập rõ rệt giữa hình ảnh hào nhoáng gắn với tài sản xa xỉ và những vấn đề pháp lý phía sau, cho thấy siêu xe không thể trở thành “tấm khiên” trước pháp luật.

Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ

Trong năm 2025, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vợ chồng Đoàn Di Băng – Nguyễn Quốc Vũ bị xác định có sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh và quảng cáo, bao gồm việc quảng bá sản phẩm chưa đúng quy định và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Các sai phạm này dẫn đến việc bị kiểm tra, xử phạt hành chính và tiếp tục rà soát một số nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng hai người khác là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến đã bị bắt giữ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước khi vướng rắc rối pháp lý, cặp đôi này từng được biết đến rộng rãi trong giới chơi xe nhờ một garage đa dạng, trải dài nhiều phân khúc. Những mẫu xe nổi bật từng xuất hiện gồm McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan LP610-4 và Lamborghini Urus Performante, phản ánh phong cách chơi xe thiên về siêu xe hiệu năng cao kết hợp SUV thể thao.

Nhóm xe nổi bật nhất bộ sưu tập. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có các mẫu xe siêu sang và xe điện cao cấp như Bentley Bentayga EWB Azure, Mercedes-AMG G63, Porsche Taycan và Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC, cùng loạt mô tô Ducati phiên bản giới hạn. Sau khi các sai phạm bị đưa ra ánh sáng, những chiếc xe này được nhắc lại nhiều hơn trong bối cảnh thận trọng, thay vì đơn thuần là biểu tượng của sự giàu có.

Hoàng Kim Khánh – Mailisa

Năm 2025, ông Hoàng Kim Khánh – chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa – liên quan đến các sai phạm trong hoạt động doanh nghiệp, bao gồm những vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác quản lý và vận hành. Vụ việc khiến hình ảnh doanh nhân gắn với các hành trình siêu xe đình đám trước đây thay đổi rõ rệt trong mắt công chúng.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh và Mailisa bị bắt. Ảnh: Bộ Công An

Trước đó, Hoàng Kim Khánh là một trong những cái tên nổi bật nhất của giới chơi siêu xe tại Việt Nam, với bộ sưu tập được cho là vượt mốc 300 tỷ đồng. Garage của vợ chồng ông từng quy tụ những cái tên hiếm như Koenigsegg Regera, McLaren Senna và Lamborghini Aventador S LP740-4, thuộc nhóm xe mà không nhiều người chơi trong nước có cơ hội sở hữu.

Hoàng Kim Khánh sở hữu dàn xe hiếm bậc nhất Việt Nam. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bộ sưu tập còn bao gồm Ferrari 488 Pista và 488 Pista Spider, Ferrari SF90 Stradale, Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB, Bentley Bentayga V8 và Cadillac Escalade Sport. Khi các vấn đề pháp lý bị phanh phui, dàn siêu xe từng gây choáng ngợp này được nhìn nhận lại như một phần bối cảnh của câu chuyện, thay vì là tâm điểm ngưỡng mộ như trước.

Shark Bình

Trong năm 2025, Shark Bình vướng vào các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống cá nhân, dẫn đến việc bị xem xét và xử lý theo quy định. Những diễn biến này khiến hình ảnh doanh nhân quen thuộc trên truyền thông không còn giữ được vị thế như trước.

Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo để trốn thuế gần 30 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công An

Trước đó, Shark Bình từng xuất hiện cùng nhiều mẫu xe sang như Mercedes-Maybach S600, Toyota Alphard độ limousine theo phong cách “chủ tịch” và Ford Mustang Convertible, phản ánh lối chơi xe thiên về tiện nghi và hình ảnh hơn là sưu tầm siêu xe hiếm.

Shark Bình không sở hữu mẫu siêu xe nào. Ảnh: FBNV

Ngân 98 – Lương Bằng Quang

Theo thông tin công khai trong năm 2025, Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra các hành vi bị cho là vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cá nhân và kinh doanh. Vụ việc thu hút sự chú ý lớn do nhân vật này có độ phủ cao trên mạng xã hội.

Ngân 98 sở hữu ít xe nhưng đều là hàng "khủng". Ảnh: FBNV

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 cùng Lương Bằng Quang từng gây chú ý với Maserati MC20 Cielo, Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe, Mercedes-Benz V-Class độ phong cách Maybach và Kia Carnival phục vụ di chuyển hàng ngày.

Mr.Pips

Mr.Pips là trường hợp nghiêm trọng nhất trong danh sách khi bị khởi tố và bắt giữ do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn. Theo cơ quan điều tra, nhân vật này bị cáo buộc sử dụng hình ảnh doanh nhân thành đạt và đầu tư tài chính để tạo niềm tin, từ đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Mr.Pips lập kỷ lục với số lượng xe bị tạm giữ. Ảnh: Tổng Hợp

Sau khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 30 ô tô và mô tô các loại, bao gồm Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Maybach S-Class, Nissan GT-R Nismo Special Edition, Porsche 911, Porsche Panamera, BMW M3, BMW M4, Mercedes-AMG A45 S, Mazda MX-5 RF cùng nhiều mẫu SUV hạng sang khác.