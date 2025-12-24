Một đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở TPHCM cứu tài sản 200 tỉ đồng cho doanh nghiệp

Số liệu này được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tổ chức ngày 24-12.

Thiếu tá Hoàng Duy Nam phát biểu tại hội nghị

Thiếu tá Hoàng Duy Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30, cho biết đơn vị đang quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên 9 địa bàn hành chính cấp xã, phường tại TPHCM, gồm: Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Bình Dương.

Qua công tác rà soát, kiểm tra về PCCC hiện nay trên địa bàn quản lý có khoảng 15.381 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng dễ cháy, nổ; các công trình cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội cũng được xây dựng và đưa vào hoạt động ngày càng nhiều…

Tập huấn công tác PCCC&CNCH cho cư dân sống tại chung cư ở phường Chánh Hiệp

Bên cạnh những khu công nghiệp và công trình có quy mô thì trên địa bàn cũng có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ với hình thức hộ kinh doanh ở các phường, xã nằm trong các khu dân cư, sản xuất chứa các mặt hàng dễ cháy như: May gia công, bao bì, mút xốp, in ấn, thủ công mỹ nghệ, nhà trọ,… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 23 vụ cháy, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11,7 tỉ đồng, trong đó lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được tài sản ước tính khoảng 200 tỉ đồng.

Tập huấn cho khối doanh nghiệp, trường học tại Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương

Trong năm, đơn vị đã kịp thời phát hiện 166 cơ sở vi phạm các quy định an toàn PCCC; tham mưu, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 164 trường hợp với tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng, đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu cấp trên ra quyết định xử phạt đối với 2 cơ sở với số tiền dự phạt trên 134 triệu đồng.

Khống chế vụ cháy tại hộ kinh doanh trên đường Thuận Giao 25, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao

Ngoài ra, UBND cấp xã đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC đối với 436 cơ sở, đến nay trên địa bàn đã thành lập được 449 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 257 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng"; tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân gần 40.000 người.