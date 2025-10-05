Bên trong xưởng sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả: Công thức pha trộn “tự nghĩ ra”, 54% là bột không có tác dụng dập lửa

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải phòng và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài

về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thông

về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vì vậy Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng

tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét

tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 02 Công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông – Giám đốc sản xuất Công ty Tomoken Quảng Ninh thống nhất tự mua 06 loại nguyên liệu gồm: Bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy. Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH

PCCC TOMOKEN Việt Nam tại địa chỉ lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại Công ty TNHH

phòng cháy chữa chữa cháy TOMOKEN VIỆT NAM Lô XN 25-3, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bình bột chữa cháy do công ty TOMOKEN VIET NAM sản xuất (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Phan Thế Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 06 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại (Bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834.857.352.180 đồng. Trong đó: Bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) là 1.641.938 bình với tổng doanh số 527.628.578.935 đồng, (Loại bình bột 6kg và 8kg là 850.615 bình = 295.951.934.185 đồng).

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 06kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 08 kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.