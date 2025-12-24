Kiếp nạn mà shipper nào cũng phải đối mặt: Chạy bán sống bán chết giữa đường, cái kết khiến ai cũng bật cười

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc “dở khóc dở cười” của một nam shipper trong lúc đi giao hàng, nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn tán của cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, sau khi đến giao hàng cho khách, nam thanh niên bất ngờ rơi vào tình huống nguy hiểm khi một con chó trong nhà tuột xích, lao ra đuổi theo. Bị tấn công bất ngờ, shipper hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, cố gắng tăng tốc hết mức để thoát thân.

Shipper chạy bán sống bán chết giữa đường, cái kết khiến ai cũng bật cười

Tuy nhiên, con chó vẫn bám sát phía sau, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Trong tình thế cấp bách, nam shipper đành liều mình nhảy xuống con kênh ven đường để tìm đường thoát. Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó khi con chó tiếp tục lao theo, đuổi “tới bến” khiến những người đi đường chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng chú ý, dù đang kéo theo một chiếc xích khá dài, con chó vẫn tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn, truy đuổi quyết liệt nam shipper. Khoảnh khắc này vừa khiến người xem thót tim, vừa mang lại tiếng cười vì sự trớ trêu và “nghề shipper lắm nỗi gian truân”.

Đoạn clip khép lại nhưng dư âm vẫn khiến nhiều người bật cười. Dân mạng hài hước bình luận: “Ai nói chỉ cần có phương tiện là làm được shipper?”, bởi ngoài xe cộ, nghề này đôi khi còn đòi hỏi cả… kỹ năng chạy bền, phản xạ nhanh và tinh thần thép trước những tình huống không ai ngờ tới.

Với nam shipper trong câu chuyện, chuyến giao hàng tưởng chừng bình thường ấy có lẽ đã trở thành một kỷ niệm “nhớ đời” trong quá trình mưu sinh. Còn với người xem, đây vừa là phút giây giải trí vui vẻ, vừa là lời nhắc nhở rằng phía sau mỗi đơn hàng giao tận tay là không ít tình huống trớ trêu mà chỉ người trong nghề mới thấu hiểu.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận về hàng loạt lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với nam shipper, đồng thời nhắc nhở các gia đình nuôi chó cần chú ý xích, rọ mõm cẩn thận để tránh những tình huống nguy hiểm, gây hoảng sợ cho người khác.