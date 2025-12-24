Vì sao vừa cải tạo với số tiền trăm tỉ đồng, đường đi bộ ven hồ đã bị đục nham nhở?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đường đi bộ ven hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) bị đục phá nham nhở, dù khu vực này vừa được đầu tư cải tạo.



Nền gạch đường đi dạo ven hồ Đống Đa bị cậy lên

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại phía đường đi bộ sát mép hồ Đống Đa bị đục nham nhở. Tình trạng đá lát mặt đường đi bộ ven bán đảo bị đục cũng xuất hiện ở phía giáp đường Mai Anh Tuấn.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều người cho rằng đây là sự lãng phí khi khu vực vừa được cải tạo, chỉnh trang với tổng mức đầu tư trên 290 tỉ đồng thì lại bị đào bới. Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh tình trạng hàng quán "xẻ thịt" vỉa hè và đường đi bộ ven hồ để kinh doanh.

Trước tình trạng nêu trên, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa vẫn trong giai đoạn thi công.

Gạch vỡ, vật liệu được tập kết trên vỉa hè phố Hoàng Cầu

Về nguyên nhân gạch lát đường đi bộ bị đục nham nhở, vị lãnh đạo này cho biết thời gian vừa qua, nước hồ dâng cao do ảnh hưởng của mưa bão, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng. Khi đi kiểm tra công trình và phát hiện nhiều chỗ thi công bị lỗi, có chỗ không đảm bảo chất lượng sau ngập lụt thì phường đã yêu cầu phải cải tạo, sửa chữa lại.

"Việc cải tạo, sửa chữa lại không làm phát sinh chi phí"- lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa nói.

Khu vực này được đầu tư trên 290 tỉ đồng để cải tạo vỉa hè, mở rộng nâng cấp đường dạo, thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung sân khấu, khán đài

Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha, thuộc phường Ô Chợ Dừa. Phía đông và đông nam hồ là phố Hoàng Cầu; vòng quanh hồ là phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố quanh hồ dài 1.270 m với mặt cắt ngang 6,5 m.

Tháng 7-2024, khu vực này được đầu tư trên 290 tỉ đồng để cải tạo vỉa hè, mở rộng nâng cấp đường dạo, thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung sân khấu, khán đài...