Thu gom, tái chế vỏ hộp sữa đã trở thành “nếp sống xanh” thân thuộc

Khi những chiếc vỏ hộp kể câu chuyện "xanh"

Chương trình "Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh" do TH true mart và Tetra Pak đồng hành đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Mỗi vỏ hộp được thu gom không chỉ giúp kéo dài vòng đời của bao bì, mà còn mang lại những giá trị ý nghĩa, thúc đẩy lối sống xanh và bền vững.

Tại Hà Nội, bạn Ngọc Anh (26 tuổi) chia sẻ rằng cô đã tham gia chương trình suốt ba năm liền: "Ban đầu chỉ đơn giản là tò mò, nhưng dần dần, việc gom vỏ hộp, làm sạch và mang đến cửa hàng đã trở thành thói quen mỗi ngày. Mình vẫn tiếp tục thu gom để dành đợi năm sau. Mỗi khi nhìn túi vỏ hộp đầy dần lên, mình thấy vui vì đã góp phần nhỏ cho môi trường".

Ở Nghệ An - điểm mới trên hành trình xanh năm 2025, bạn Hoàng Đức (22 tuổi) háo hức kể: "Năm ngoái chỉ xem các bạn ở miền Bắc, miền Nam tham gia mà chỉ biết ước. Năm nay chương trình đến Nghệ An, mình tham gia ngay, còn rủ nhóm bạn thi nhau xem ai gom được nhiều hơn".

Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành ấy là minh chứng sống động cho sức lan tỏa của chương trình. Không ồn ào, "Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh" đã lặng lẽ tạo nên một cộng đồng yêu môi trường, nơi mỗi hành động nhỏ đều được trân trọng. Qua chương trình, nhiều người không chỉ tích cực tham gia thu gom, mà còn hình thành những lựa chọn sống xanh hơn, bền vững hơn, góp phần xây dựng một phong cách sống vừa giản dị, vừa ý nghĩa mỗi ngày.

Tái sinh vỏ hộp, mở ra hành trình xanh cho cộng đồng

Theo báo cáo từ đối tác thu gom - Lagom Việt Nam, tính đến đầu tháng 12/2025, chương trình đã ghi nhận hơn 11.000 lượt tham gia, thu gom hơn 9 tấn vỏ hộp sữa tại 45 cửa hàng TH true mart tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và Nghệ An.

Tuy nhiên, hành trình xanh ấy không dừng lại ở việc thu gom. Sau khi được tái chế, những chiếc vỏ hộp sữa được "tái sinh" thành những sản phẩm đầy ý nghĩa – từ bàn ghế, vật dụng cho trường học đến các sản phẩm trang trí, mang lại niềm vui và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Song song với đó, chuỗi workshop Vỏ Hộp Tái "Xinh" trở thành điểm hẹn xanh được nhiều bạn trẻ yêu thích, nơi mọi người cùng trải nghiệm sáng tạo, vui chơi và lan tỏa tinh thần sống xanh.

Ở Workshop lần 1, 4.600 vỏ hộp sữa đã qua sử dụng được thu gom và "hồi sinh" thành những chậu cây tái chế đầy màu sắc. Hơn 200 bạn trẻ tham gia đã cùng nhau trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, với 150 mầm xanh và những món quà tái chế được trao tay trong không khí vui tươi, kết nối và đầy hứng khởi.

Workshop lần 2 tiếp tục hành trình ấy với hơn 1.000 vỏ hộp được thu gom. 150 người tham gia đã cùng nhau "hồi sinh" những vỏ hộp cũ thành hơn 100 sản phẩm sáng tạo. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn truyền cảm hứng sống xanh theo cách trẻ trung, vui nhộn và đầy năng lượng, trở thành trải nghiệm khó quên cho tất cả mọi người.

Ba năm - một hành trình chưa dài, nhưng đủ để để cảm nhận sức mạnh từ những hành động nhỏ bé. "Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh" không chỉ là một chương trình tái chế, mà đã trở thành một phong trào sống đẹp, nhân văn và tích cực. Ở đó, những chiếc vỏ hộp được tái sinh và con người cũng học cách yêu thiên nhiên hơn, và gắn bó hơn với cộng đồng.

Hành trình ấy vẫn sẽ tiếp nối, khi mỗi chiếc vỏ hộp lại viết tiếp câu chuyện xanh của riêng mình - cùng TH và cộng đồng vun đắp một tương lai bền vững, tươi sáng và tràn đầy yêu thương.