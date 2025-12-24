200 cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp, bắt 19 người, dùng máy xúc đột kích nhà 'ông trùm' Vũ Đình Trọng

Chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Đắk Lắk

Ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo, chính thức thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động từ Campuchia đưa vào Việt Nam. Đây được đánh giá là chuyên án ma túy lớn nhất từng được lực lượng chức năng tỉnh này khám phá và xử lý.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin từ buổi họp báo cho biết, Đại tá Võ Duy Tuấn – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại, ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 19 nghi phạm có liên quan. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn cùng hai khẩu súng và nhiều tang vật nguy hiểm khác để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Thanh tra

Theo cơ quan công an, giữa tháng 12-2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường của một đường dây mua bán ma túy hoạt động trên không gian mạng. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này có tính chất xuyên quốc gia, liên quan nhiều đối tượng ở Campuchia và lan rộng trên địa bàn các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM cùng một số địa phương khác.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc được mã hóa để giao dịch, trao đổi việc mua bán ma túy; toàn bộ nội dung liên lạc đều được cài đặt chế độ tự động xóa nhằm xóa dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng lớn để đấu tranh triệt xóa. Từ ngày 17 đến 20-12, sau khi làm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương liên quan, đồng loạt ra quân bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhiều điểm nghi vấn.

Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 9,2 kg ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, heroin và hơn 11.000 viên hồng phiến, cùng nhiều vũ khí, đạn dược và tang vật liên quan. Một số đối tượng chủ chốt bị bắt giữ ngay tại nơi cư trú hoặc khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Báo Người lao động cho hay, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ Lê Chí Bình (43 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cùng một số nghi phạm có liên quan. Trong quá trình bắt giữ, Bình có hành vi chống đối, gây thương tích cho cán bộ trinh sát, nhưng đã nhanh chóng bị khống chế an toàn.

Khám xét nơi ở của Lê Chí Bình, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang dưới dạng các gói trà thảo mộc và cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà như tủ giày dép, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Tổng khối lượng ma túy thu giữ tại đây hơn 2,15 kg ma túy đá và 10 gram heroin.

Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: SGGP

Tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, ban chuyên án xác định Đỗ Vân Ninh (45 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Hoàng Thịnh (38 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) vừa mua ma túy của Vũ Đình Trọng (45 tuổi, trú tại số 224 Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất). Tổ công tác đã đón lõng, bắt quả tang Ninh và Thịnh, thu giữ 46,8881 gram Methamphetamine và 10 viên hồng phiến.

Ngay sau đó, công an tiến hành đột kích, bắt giữ Vũ Đình Trọng. Quá trình đấu tranh ban đầu, Trọng khai báo quanh co, không hợp tác. Trước sự ngoan cố của đối tượng, ban chuyên án đã sử dụng chó nghiệp vụ và máy xúc để khám xét, đào xới toàn bộ khuôn viên nơi ở có diện tích khoảng 2.000 m².

Công an đào xới khu vườn của đối tượng Vũ Đình Trọng, thu giữ lượng lớn ma túy. Ảnh: Báo NLĐ

Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện ma túy được cất giấu trên trần nhà và chôn sâu tại nhiều vị trí trong vườn. Tổng số ma túy thu giữ tại nhà Vũ Đình Trọng gồm 3,5 kg Ketamine, 2,5 kg Methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên hồng phiến, cùng hai khẩu súng, đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngoài các địa điểm trên, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp bắt giữ nhiều nghi phạm khác trong đường dây tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời truy xét các đối tượng còn lại trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này.