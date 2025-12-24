Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hàng xóm kể điều bất ngờ về đám tang, còn tổ chức sang cát như thật

Sự việc đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1984) cùng mẹ là bà Trần Thị Thập (SN 1955, ở khu phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) lên kế hoạch giả chết để trục lợi bảo hiểm số tiền 1,3 tỷ đồng đã khiến dư luận ngỡ ngàng những ngày qua.

Trên mạng xã hội, mọi người bàn tán xôn xao về sự việc, đặt ra rất nhiều câu hỏi về các quá trình khâm liệm, an táng,... Thu và bà Thập đã qua mắt mọi người thế nào mà không ai phát hiện ra?

Chia sẻ trên báo VnExpress , bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng khu phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đây, Thu làm nghề môi giới bảo hiểm nhân thọ, gia cảnh thuộc diện khó khăn.

Năm 2017, Thu ly hôn, về sống với mẹ đẻ. Cuộc sống của người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường cho đến chiều ngày 7/6/2020, gia đình bất ngờ thông báo Thu đã qua đời do đột tử và nhờ tổ dân phố hỗ trợ lo hậu sự.

Bà Lê Thị Hải Tổ trưởng khu phố 3 Phú Sơn kể về đám tang giả của Thu cách đây 5 năm. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo lời bà Hải, tối hôm đó, bà cùng một vài cán bộ tổ dân phố đến thắp hương. Thời điểm này, "thi thể" đã được khâm liệm, thầy cúng yêu cầu không ai được đến gần "vì sợ phải vía". Mọi người thấy vậy cũng không thắc mắc gì vì tôn trọng chuyện riêng tư của gia đình. Bà Tổ trưởng dân phố kể thêm, tại đám tang của Thu, quan tài có nhiều vòng hoa, câu đối, người thân chít khăn tang, khóc thương,... giống như mọi đám tang khác.

Là trưởng ban tang lễ, hôm sau, bà Hải đến làm lễ truy điệu, đọc điếu văn tiễn biệt Thu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không chỉ tổ chức đám tang giả, hàng năm, người thân đều tổ chức giỗ chạp cho Thu. Thậm chí 2 tháng trước, gia đình còn tổ chức bốc mộ, cải táng theo đúng phong tục địa phương.

Thu khóc khi làm việc với công an. (Ảnh: Phúc Ngư - Báo Thanh Niên)

Trên báo Người Lao Động , bà Hải kể thêm, thời gian trôi đi, cái chết của Thu cũng dần trôi vào lãng quên, thế nhưng đến ngày 15/12 vừa qua, bà Hải nhận được điện thoại của bà Thập nói rằng con gái sẽ về địa phương để xin xóa khai tử.

Bà Hải không thể tin nổi một người đã chết nay lại trở về địa phương nên đã gọi điện báo chính quyền. 2 ngày sau, Thu về địa phương thật và có đi qua chỗ bà Hải. Lúc này bà mới thật sự tin là sự thật. Bà con lối xóm biết tin cũng không thể tin nên đã kéo tới tận nhà xem thì đúng là Thu bằng da, bằng thịt.

Bà Hải kể thêm, Thu có chia sẻ với bà rằng con trai út bị bệnh ung thư, cần người chăm sóc. Thu cần có giấy tờ mới có thể đi lại, vào viện chăm con. Cứ sống chui, sống lủi mãi cũng không được nên Thu quyết định trở về, đề nghị xóa khai tử để làm lại giấy tờ.

Sau khi Thu về địa phương thì lập tức bị công an triệu tập.

Cách đây 2 tháng, gia đình còn tổ chức sang cát cho Thu.

Theo điều tra, năm 2020, Thu lên kế hoạch giả chết để trục lợi bảo hiểm. Đối tượng chia sẻ kế hoạch với mẹ là bà Thập và ra sức thuyết phục mẹ tham gia cùng. Hai mẹ con thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hóa) để hỗ trợ làm mai táng giả (người này đã chết năm 2022).

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường ngủ giả chết. Bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc con gái bị ngã và chết đột tử. Thu nhanh chóng được khâm liệm, quá trình diễn ra bí mật, chỉ có bà Thập, Thu và thầy cúng được thuê biết.

Nửa đêm ngày 7/6/2020, Thu tỉnh dậy rồi bí mật đến nhà thầy cúng ở tạm, sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn, cắt đứt mọi thông tin liên hệ. Sau đám tang, bà Thập đi làm thủ tục khai tử cho con gái, đồng thời làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được bà Thập chuyển cho Thu.

Ngày 21/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.