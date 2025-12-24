Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Pháo hoa trên bầu trời Hà Nội.

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Đề xuất về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của Bộ Nội vụ đang được lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo lịch, Tết Dương lịch năm 2025 (ngày 1/1/2026) rơi vào thứ năm. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về chế độ nghỉ ngơi, Nghị định 12/2022 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt đối với người sử dụng lao động vi phạm.

Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm và nghỉ Lễ, Tết; phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định hoặc không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) về việc tổ chức làm thêm từ trên 200-300 giờ/năm.

Việc nghỉ Lễ, Tết là quyền lợi cơ bản. Doanh nghiệp bắt buộc phải bố trí lịch nghỉ đúng quy định. Trường hợp người sử dụng lao động cần huy động nhân sự làm việc trong ngày này phải được người lao động đồng ý và chi trả đầy đủ chế độ làm thêm giờ.