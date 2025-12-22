Bắt "ông trùm" Nguyễn Phạm Ngọc Lâm và Lê Thị Ngọc Hạnh trong chuyên án đặc biệt lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai vừa chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Trảng Bom triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ biên giới Camphuchia do đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, (sinh năm 1995) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; tạm trú ấp 12B, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tháng 6/2025 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn từ nước Campuchia mang về Việt Nam để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm cầm đầu nên đã huy động lực lượng đấu tranh triệt phá.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đối tượng Lâm rất ranh mãnh đối phó với lực lượng công an nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Ngày 12/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Lâm mới nhận số lượng ma túy lớn từ Camphuchia do một đối tượng (chưa rõ lai lịch) giao để Lâm giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 4 tổ công tác huy động hàng trăm CBCS đồng loạt triển khai để bắt giữ Lâm và các đầu mối tiêu thụ để đấu tranh ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Làm việc với 2 đối tượng Lâm và Hạnh tang vật thu giữ của Lâm. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua đó, các tổ công tác đã lần lượt bắt Lê Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1982) ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 02 gói ma túy, Huỳnh Tùng Dương (sinh năm 1994) ngụ xã Hưng Thịnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, thu giữ: 6kg ma túy (loại Methamphetamine, Ketamine); 1.000 viên thuốc lắc; 01 khẩu súng Rulô; 01 xe Ô tô cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đến ngày bị bắt, Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50 kg ma túy các loại (ma tuý đá, thuốc lắc, khay), với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 02 tỉ đồng.

Việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên là thành tích xuất sắc của Công an Đồng Nai trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.