Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

Sáng 22-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 831747) 11 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng độc đắc 22 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách mua đúng 1 tuần mới phát hiện trúng độc đắc nên từ Sóc Trăng (TP Cần Thơ) qua Trà Vinh (Vĩnh Long) ghé Phú Vinh đổi. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình.

Dòng chia sẻ trên facebook của đại lý vé số Phú Vinh lập tức nhận về khoảng 1.500 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Trong đó, bên cạnh việc chúc mừng chủ nhân may mắn suýt bỏ quên 11 tờ vé số trúng độc đắc, nhiều người còn vào "xin vía trúng độc đắc" như nam khách hàng nêu trên.

Nói về cách nhận thưởng, đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết nam khách hàng nhận tiền mặt 5 tỉ đồng; còn lại nhận qua chuyển khoản.

Trước đó, vào ngày 19-12, một người phụ nữ đã đến đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh để đổi thưởng giải độc đắc (dạy số 770983) 1 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12.

Tại đây, người phụ nữ này cho biết trong lúc 2 vợ chồng vừa ăn cơm vừa dò kết quả xổ số thì người chồng đã vứt bỏ tờ vé số vì nghĩ không trúng thưởng. Tuy nhiên, người vợ phát hiện còn lô độc đắc chưa công bố kết quả nên kêu chồng lụm lên do tiếp.

"Tui kêu ổng lụm lên dò lô cuối cùng, biết đâu trúng độc đắc thì sao. Ngờ đâu, giải độc đắc vừa công bố giống y chang tờ vé số tôi đang cầm trên tay" – người phụ nữ này kể lại với chủ đại lý vé số Phước Danh.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.