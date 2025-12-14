Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

Ngày 14-12, thông tin về một chủ nhân vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam khiến dân mạng xôn xao, trong đó có nhiều người vào chúc mừng chủ nhân may mắn này.

2 tờ vé số trúng độc đắc của một tài xế xe ôm tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thiên Phát

Theo đó, chiều cùng ngày, đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM thông tin vừa đổi thưởng cho một tài xế xe ôm trúng giải độc đắc (dãy số 480597) 2 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thường chiều 13-12.

Khi đại lý Thiên Phát chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình nội dung "Lộc chú xe ôm gần nhà", hàng trăm người đã vào bình luận rất rôm rả. Trong đó, có người chúc mừng tài xế xe ôm và cũng có người "xin vía trúng đặc biệt".

Liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, chiều 14-12, giải độc đắc (dãy số 766129) và giai an ủi của vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng giải độc đắc vé số Hậu Giang là đại lý vé số Quốc Anh ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải an ủi vé số Hậu Giang được đổi thưởng tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh và tiệm vàng Mười Tuấn Hòa ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.