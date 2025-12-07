Người khó khăn ở TPHCM xúc động nhận quà từ thanh niên trúng số độc đắc

Ngày 7/12, tại một đại lý vé số trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), rất đông người dân, hầu hết là lao động tự do, bán vé số dạo, người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tập trung tại đây để nhận quà.

Tại đây, mỗi người nhận một bao gạo, cùng nhu yếu phẩm. Kinh phí do người trúng vé số và chủ đại lý góp lại để làm thiện nguyện.

Chia sẻ với phóng viên, bà Đoàn Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương cho biết, trước đó một thanh niên (xin không nêu tên) mang vé số đến đây để đổi thưởng khi trúng số giải đặc biệt 18 tỷ đồng với 9 tờ vé số Trà Vinh (dãy 240446) mở thưởng ngày 28/11.

Người dân đến nhận quà từ thanh niên trúng vé số giải đặc biệt

Điều khiến bà Dương bất ngờ không phải số tiền trúng giải, mà là hành động ngay sau đó của vị khách. Đổi thưởng xong, người trúng thưởng đã gửi lại cho đại lý 100 triệu đồng và nói, nhờ mua gạo tặng bà con khó khăn.

Chứng kiến không ít trường hợp trúng hàng chục tỷ đồng, bà Dương nói mình không còn lạ lẫm với niềm vui của khách. Nhưng cách người đàn ông chọn chia sẻ may mắn khiến bà xúc động. Sau đó, chủ đại lý vé số góp thêm 60 triệu đồng để mua 8 tấn gạo phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Những trường hợp được phát gạo là người thật sự cần hỗ trợ, chủ yếu người già neo đơn, khuyết tật, mù, bán vé số dạo và không còn sức lao động. Số gạo này được chia thành 800 túi, mỗi túi 10kg..

"Tôi ở trọ, hằng ngày đi bán vé số dạo, cuộc sống khó khăn. Khi được chủ đại lý phát gạo, tôi vui lắm. Số gạo này với tôi rất là quý. Tôi có thể ăn trong 1 đến 2 tháng"- bà Nguyễn Thị Hòa Sa (74 tuổi) bày tỏ.

Người dân vui mừng nhận quà

Là một trong số hàng trăm người được nhận quà , ông Nguyễn Văn Tuấn (60 tuổi), cho biết hiện tại đang ở trọ cùng con. Công việc của con cũng không ổn định, ông nhiều bệnh nên hoàn cảnh rất khó khăn. Khi được phát gạo, ông Tuấn rất xúc động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Bình Dương (cũ), chủ đại lý vé số Thùy Dương từng miễn 2 tháng tiền trọ cho 50 hộ bán vé số ở TP.Thủ Dầu Một, mỗi phòng giá khoảng 1,4 triệu đồng/tháng. Bà cũng từng phát hàng nghìn suất quà gồm gạo, mì gói, khẩu trang, nước sát khuẩn cho gần 1.000 người mưu sinh bằng nghề bán vé số ở khu vực.