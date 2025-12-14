Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

Tuần qua, xổ số miền Nam có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, vẫn còn 84 tỉ đồng giải độc đắc chưa tìm thấy những chủ nhân may mắn trúng thưởng.

Cụ thể, vé số Tiền Giang mở thưởng chiều 7-12, giải độc đắc (dãy số 828424) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Giàu ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Gần đây, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã tham gia đổi thưởng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Khả Hân

Vé số Kiên Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 485425) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Vé số Đà Lạt, mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) trúng tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và đại lý Ba Xuyên ở phường Long An (tỉnh Tây Ninh).

Vé số Cà Mau mở thưởng chiều 8-12, giải độc đắc (dãy số 761911) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 652680) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Vé số TP HCM mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 287570) 28 tỉ đồng đến chiều tối 14-12 vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Vé số Vũng Tàu mở chiều 9-12, giải độc đắc (dãy số 000248) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thạch ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Vũnh Tàu, giải độc đắc (dãy số 086267) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Vân và đại lý Phát Tài ở tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng chiều 9-12, giải độc đắc (dãy số 257886) trúng tại TPHC. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bình An ở TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng chiều 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 331026) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 733927) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi, TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 204056) tiếp tục trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến, đại lý Hồng Tươi và đại lý Thanh Vân ở tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Tây Ninh mở thưởng chiều 11-12, giải độc đắc (dãy số 473447) 28 tỉ đồng vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 12-12, giải độc đắc (dãy số 427140) trúng ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng vẫn là đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 608893) trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 416982) trúng tại TPHCM. Nơi phân phối vé trúng độc đắc là đại lý vé số cấp 1 Anh Tuấn ở TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 13-12, giải độc đắc (dãy số 484938) trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng là đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 480597) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Anh ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 654759) trúng tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, đến chiều tối 14-12, chủ nhân may mắn cũng chưa lộ diện.

Như vậy, trong tuần qua, giải độc đắc của vé số TPHCM (ngày 8-12), vé số Long An và vé số Tây Ninh vẫn chưa thấy chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đang "truy tìm".