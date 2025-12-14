Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên

Ca Linh, Theo nld.com.vn 19:39 14/12/2025
Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long chặn dừng ô tô 16 chỗ và phát hiện có 20 người chuẩn bị sang Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 14-12, Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã lập hồ sơ để xử lý đối với 20 thanh niên mang theo hung khí từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để giải quyết mâu thuẫn.

Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên mang theo hung khí bị công an ngăn chặn kịp thời

Trước đó, tối 12-12, Công an phường Cái Vồn nhận tin báo một ô tô 16 chỗ đang lưu thông từ hướng xã Song Phú,tỉnh Vĩnh Long qua TP Cần Thơ, trên xe có nhiều người mang theo hung khí.

Công an phường Cái Vồn phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành chặn dừng phương tiện. Thời điểm này trên xe có 20 người.

Lực lượng đã đưa tất cả những người này về trụ sở làm việc, cùng 16 hung khí tự chế các loại (dao tự chế, dao phóng lợn, gậy bóng chày,…) thu giữ được tre6n xe.

Qua làm việc với cơ quan công an, L.P.T (SN 2007, ngụ TP Cần Thơ) khai nhận trước đó dự tiệc tại TP Cần Thơ thì xảy ra mâu thuẫn với người khác, hai bên nhắn tin thách thức nhau.

Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên- Ảnh 2.

Số hung khí bị thu giữ

Ngày 11-12, L.P.T qua nhà bạn là N.Q.K. (SN 1989, ngụ xã Song Phú) chơi và kể lại việc này. Ngày hôm sau, K. gọi cho nhóm bạn yêu cầu chuẩn bị hung khí và thuê phương tiện để sang Cần Thơ với mục đích gặp người có mâu thuẫn với T. để giải quyết.

Cả nhóm lưu thông đến phường Cái Vồn thì bị lực lượng công an kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

