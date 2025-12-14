Chiều 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) điều tra nguyên nhân vụ người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, các nhân viên trong cảng ICD Phước Long nằm trên đường số 1 (phường Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn nên hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Thi thể được tìm thấy

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, mặc quần jean ống dài, áo thun dài tay.

Sau lưng, vai bên trái nạn nhân có hình xăm "cá chép bên hoa sen". Hai cánh tay đều có xăm hoa văn, độ tuổi từ 30-35. Công a thông báo ai là người nhà nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân xin hãy liên hệ điều tra viên của Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM, Nguyễn Chí Công qua số điện thoại: 0937.349.345.