"Ông trùm" Hồ Thành Được bị bắt sau vụ khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Nổi tiếng Tiktok với 4 triệu lượt thích

Băng nhóm chuyên khủng bố, quay video bêu xấu con nợ

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán nợ, đòi nợ thuê hoạt động trái pháp luật do Hồ Thành Được (biệt danh Được “Đất Bắc”, sinh năm 1991, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Được biết, tài khoản mang tên “Được Đất Bắc” trên nền tảng TikTok thu hút lượng tương tác lớn, với gần 290.000 lượt theo dõi và hơn 4 triệu lượt yêu thích. Nội dung các video đăng tải cho thấy “Được Đất Bắc” thường xuất hiện cùng một nhóm người có nhiều hình xăm, trực tiếp tìm đến nơi ở của một số cá nhân để yêu cầu giải quyết các khoản nợ.

Chân dung Hồ Thành Được. Ảnh: CA TP HCM

Trong các clip này, “Được Đất Bắc” tự giới thiệu là người đã mua lại các khoản nợ từ chủ nợ trước đó, đồng thời đưa ra nhiều lập luận nhằm buộc người vay phải thanh toán. Những video được đăng tải trên tài khoản này đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng và gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Nắm bắt được tình hình đó, Giám đốc Công an TP.HCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt rà soát, nắm tình hình đường dây đòi nợ phức tạp này.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa đường dây trong thời gian ngắn nhất.

Các "đàn em" của Được. Ảnh: CA TP HCM

Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm "Được Đất Bắc"

Ban chuyên án xác định Được đã chỉ đạo "đàn em" thành lập 3 pháp nhân tại TP.HCM gồm:

Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ: 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây; do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật);

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620 (địa chỉ: 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An; do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật);

và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (địa chỉ: 4B2 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông; do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật).

Toàn bộ hoạt động của các pháp nhân này đều do Hồ Thành Được chỉ đạo từ phía sau, phân công người đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò cầm đầu. Các doanh nghiệp này đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển dụng nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái phép.

Ảnh: CA TP HCM

Thủ đoạn của nhóm là ký kết các hợp đồng mua bán nợ mang tính hình thức với người có khoản nợ khó đòi, thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Đổi lại, khách hàng phải chi trả cho băng nhóm từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được, tùy từng vụ việc.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ, liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền để gây sức ép.

Tinh vi hơn, một số thành viên được phân công quay video toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành các clip ngắn đăng lên mạng xã hội. Việc này vừa nhằm bôi nhọ, gây áp lực buộc con nợ trả tiền, vừa để "đánh bóng tên tuổi" công ty, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Ảnh: CA TP.HCM

Đến ngày 13/12, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, triệu tập và bắt giữ 28 đối tượng liên quan; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm gồm trụ sở ba công ty và nơi ở của các nghi can. Tang vật thu giữ gồm 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả bước đầu xác định, nhóm của Hồ Thành Được đã thực hiện ít nhất ba vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ thêm các hành vi vi phạm và trách nhiệm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.