Kho chứa ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn

Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo đó, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại kho chứa sản phẩm dược của một công ty trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội).

Vào thời điểm đó, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà kho trên. Nhiều nhân viên hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, lửa, khói bốc lên ngùn ngụt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, vụ cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến 2 người bị thương được đưa đi điều trị. Hiện 1 nạn nhân tử vong, 27 tuổi, là công nhân nhà xưởng.

Theo cơ quan chức năng khu vực cháy khoảng hơn 40m2, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.