Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 10/10, tại một số vị trí thuộc xã Trung Giã, nước ngập sâu từ 1 đến 2 mét
Nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc tìm lộ trình khác
Những mái nhà ngập sâu trong nước
Tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên nhiều đoạn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Thái Nguyên, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
Nước dâng tới sát cầu
Tại thôn Hòa Bình (xã Trung Giã), hàng chục ngôi nhà bị nước bao vây, nhiều hộ dân bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến tận nóc
Người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao hoặc rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ di dời người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện tránh khu vực