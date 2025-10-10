Những ngày qua, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Bắc, lực lượng quân đội và công an đã khẩn trương huy động tối đa quân số, nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập sâu để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và di dời người dân đến nơi an toàn.
Tại Thái Nguyên, khi nước bắt đầu rút trên nhiều tuyến đường, người dân lại tất bật bắt tay vào dọn dẹp bùn đất, thu gom đồ đạc để ổn định cuộc sống sau lũ.
Chiến sĩ quân đội xót xa khi cùng dân dọn dẹp sau lũ: “Em buồn lắm, nhìn thảm thương quá…”
Không nề hà bùn lầy, vất vả, các chiến sĩ công an, quân đội và dân phòng vẫn lăn xả, lội nước cùng bà con, giúp từng hộ lau dọn nhà cửa, chuyển vật dụng ra phơi, rửa sạch bùn đất,...
"May quá, có các em các cháu đến giúp dân chứ không thì không biết bao giờ mới dọn xong. Đêm qua các cháu dọn cả đêm, sáng nay lại đến sớm dọn dẹp. Cũng cảm ơn bên quân đội đã giúp đỡ người dân Thái Nguyên", một người dân chia sẻ.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, bóng áo xanh, áo lính vẫn miệt mài giữa những con ngõ lầy lội nơi mà chỉ vài ngày trước còn ngập trong dòng nước đục ngầu. Không khí hỗ trợ, sẻ chia lan tỏa khắp khu dân cư, tiếp thêm cho người dân Thái Nguyên niềm tin và nghị lực để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong mưa lũ, bảo vệ, hỗ trợ, di dời tài sản cho người dân đã trở thành minh chứng cho tình quân dân bền chặt, đã mang lại hy vọng và niềm tin cho những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.