Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là do một công ty tại Hà Nội chuyển nhầm

Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với bà Nguyễn Thúy Hiền (SN 1971) để trao trả số tiền hơn 20 tỷ đồng cho một công ty chuyển nhầm vào số tài khoản bà Hiền.

Trước đó, ngày 08/10/2025, bà Nguyễn Thúy Hiền phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền trên 20 tỷ đồng từ một người lạ chuyển nhầm. Ngay sau đó, bà Hiền không sử dụng số tiền này mà chủ động đến Công an xã Quỳnh Lưu trình báo sự việc, đề nghị xác minh và liên hệ trả lại cho người gửi nhầm.

Sau khi được Cơ quan Công an xác minh, số tiền trên đã được trao trả cho một Công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội là đơn vị đã chuyển nhầm số tiền trên.

Bà Nguyễn Thúy Hiền trao trả hơn 20 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Sau sự việc trên, Công an xã Quỳnh Lưu khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật.