Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"

Căn nhà vốn vẫn đang ngổn ngang sau khi trải qua trận lũ lụt kinh hoàng nay lại càng mang nặng không khí tang thương của những vòng hoa xếp hàng, những giọt nước mắt thời khắc tử biệt của nữ hiệu trưởng Lý Thị Thanh Xuân - người đã không may thiệt mạng trong cơn lũ dữ vừa qua tại Thái Nguyên.

Bà Nâng Thị Bích Đào - mẹ của cô Xuân - vẫn không cầm được nước mắt khi kể lại những giờ phút kinh hoàng khi con gái gặp nạn. Những lời kể đứt quãng, nghẹn ngào của bà như tái hiện lại bi kịch tột cùng của một gia đình trong cơn lũ dữ.

Cả ngày hôm đó, cô Xuân vẫn cùng hàng xóm dọn dẹp nhà cửa để “chạy” lũ. Do lo lắng cho chiếc xe vẫn gửi ở ngoài đài tưởng niệm - một vị trí cao hơn - nên cô đã cùng một vài người khác ra xem tình hình. Tuy nhiên, do nước lên cao và dữ dội nên cô Xuân bị mắc kẹt ở đây qua đêm.

Bà Đào nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng đầy lo lắng của con:

"Đến khoảng 9 giờ tối thì nước đã ngập đến tầng một rồi… Con sốt ruột nên gọi điện về hỏi tình hình mẹ với em ra sao. Lúc đó tôi cũng động viên con đừng về nữa, nhưng con kêu ở đó rét lắm," lòng người mẹ như thắt lại khi nghe con nói sẽ cố chờ sáng để nước rút bớt.

Nhưng cô Xuân đã không chờ được. Nỗi lo lắng cho gia đình đã thôi thúc cô trở về trong mờ sáng.

Bi kịch xảy ra lúc khoảng 5 rưỡi sáng. Điện thoại mất sóng, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Khi bà Đào cùng em cô Xuân đang đứng trên tầng hai thì bất ngờ thấy nhà đối diện bất ngờ vọng lên tiếng gọi cầu cứu "Bác bảo vệ ơi, ra cứu người đi, có người bị nạn!"

Tiếng kêu cứu của người gặp nạn dưới nước chỉ kéo dài một lúc rồi im bặt.

Khoảnh khắc nhận ra sự thật đau đớn nhất là khi hai người hàng xóm nhìn thấy bà Đào và gọi lớn "Bà ơi, cô Xuân đã về chưa?". Bà Đào chỉ có thể vô thức trả lời: "Cô Xuân đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về."

Lời đáp lại của hàng xóm khiến bà như ngã quỵ, một câu nói như nhát dao cứa vào tim:

"Thế thì bị nước cuốn đi rồi bà ơi. Con thấy xuống đến cái cây là bị nước cuốn đi, con với bảo vệ ra mà không kịp..."

Không khí tang thương bao trùm căn nhà

Lũ lên cao, điện thoại không thể liên lạc khiến cả gia đình sống trong lo lắng, chỉ có thể nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm cô Xuân. Cuối cùng, thi thể cô Xuân sau đó đã được người dân tìm thấy cách nhà khoảng 500 mét và đưa vào Bệnh viện Đa khoa gần đó để tiến hành khâm liệm.

Chỉ một thoáng chốc, bước chân vội vã để trở về nhà trong dòng lũ dữ, người mẹ, người vợ, người giáo viên tận tụy đã bị dòng nước cuốn đi vĩnh viễn. Cơn lũ rồi cũng sẽ qua đi nhưng nỗi đau còn lại sẽ chẳng gì có thể chữa lành.

Nước lũ rút chậm càng biến con đường để cô có thể sớm “về nhà” lại càng khó khăn.

"Đến mãi 1 giờ chiều vừa rồi nước mới rút nhưng thuê mãi cano không có, không ai dám vào đường này. Sau đó, chồng của con và em đi đón mới vào được. May mắn có cơ quan và nhà tang lễ họ lo cho", bà Đào nghẹn ngào kể lại.

Sự ra đi của cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, một nhà giáo tận tâm, cũng như những nạn nhân khác chính là mất mát không thể đong đếm mà trận lũ lịch sử sau bão số 11 (Matmo) đã để lại ở Thái Nguyên.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.

Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.