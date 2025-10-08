Nữ hiệu trưởng bị nước lũ cuốn tử vong ở Thái Nguyên: Thi thể tìm thấy cách nhà 400m

Mới đây, dư luận bàng hoàng, đau xót trước thông tin cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) bị nước cuốn tử vong sáng 8/10. Thông tin được thầy Vũ Thạch Khải, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá xác nhận trên báo Tuổi Trẻ Online.

Thầy Khải cho biết, sau trận mưa lũ lịch sử, nhà cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu. Sáng 8/10, cô Xuân đi ra cổng nhà, không may gặp nước xoáy cuốn đi. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể của cô được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy ở gần Công an tỉnh Thái Nguyên cũ, cách nhà khoảng 300 - 400m.

Cô Xuân gặp nạn qua đời là nỗi mất mát lớn của gia đình, nhà trường và ngành giáo dục. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Do nhà cô Xuân vẫn còn bị ngập sâu hơn 1m nên gia đình và nhà trường chưa thể tổ chức tang lễ cho cô. Hiện, thi thể nữ hiệu trưởng đang được gửi tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Chờ khi nước rút, gia đình sẽ đưa cô Xuân đi hỏa táng và đưa về nơi an nghỉ.

Thầy Khải chia sẻ thêm, cô Xuân luôn là người tận tụy, hết lòng vì học sinh, vì nhà trường và được học sinh, phụ huynh quý mến trong suốt 14 năm công tác tại Trường THCS Cam Giá. Sự ra đi đột ngột của cô hiệu trưởng là nỗi đau không gì bù đắp được, là mất mát lớn với nhà trường và ngành giáo dục.

Thông tin cô Xuân gặp nạn khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời chia buồn đến gia quyến của nữ hiệu trưởng, đồng thời cầu mong cho nước lũ sớm rút và người dân sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, bình an vô sự.

Thái Nguyên đang phải chống chọi với trận lũ lịch sử. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Nước lũ dâng cao hết tầng 1 nhà dân. (Ảnh: VTC News)

Những ngày này, người dân ở hơn 40 phường, xã tại Thái Nguyên đang phải chống chọi với trận lũ lịch sử sau mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 - ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo. Mực nước dâng cao đã khiến người dân ở nhiều khu vực bị cô lập, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.