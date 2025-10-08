Không một thước phim điện ảnh nào có thể đẹp hơn: Màu áo xanh đến trong mưa, dầm mình giữa lũ giúp dân

Vài ngày trở lại đây, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 Matmo đã khiến nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong nước lũ. Riêng tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân phải kêu cứu, xin hỗ trợ khẩn cấp trên MXH.





Tại Thái Nguyên, nước dâng nhanh trong đêm 7/10 khiến nhiều tuyến đường trung tâm biến thành sông. Không ít hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong tình cảnh thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt và cạn kiệt lương thực. Tình hình tại Lạng Sơn cũng tương tự khi nhiều xã miền núi bị ngập, sạt lở, người dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương đã được huy động tối đa. Suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lội nước ngập, mang theo áo phao, xuồng máy, thuốc men và lương thực để tiếp cận, giải cứu các hộ dân bị cô lập.

Những hình ảnh người lính áo xanh dầm mình trong mưa lạnh, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, vận chuyển từng bao mì gói, bình nước giữa dòng nước xiết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động bình luận: “Chỉ cần thấy bóng dáng bộ đội xuất hiện là yên tâm rồi”.

Nguồn: Quân đội nhân dân

Tại Thái Nguyên, các tổ cứu hộ luân phiên túc trực 24/24. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, lực lượng đang tập trung sơ tán dân vùng ngập sâu, khơi thông các tuyến giao thông và hỗ trợ khôi phục điện, nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, trong sáng 8/10, những chiếc trực thăng chở theo hơn 2 tấn hàng cứu trợ gồm mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa... đã được điều động khẩn cấp lên Lạng Sơn, tiếp tế cho người dân vùng bị cô lập. Hoạt động tiếp tế đường không giúp đưa nhu yếu phẩm đến nhanh chóng, kịp thời trong bối cảnh nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Dù mưa lũ còn diễn biến khó lường, song sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội, đã mang lại niềm tin và cảm giác bình an cho hàng nghìn người dân vùng lũ.

Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh những người lính áo xanh vẫn lặng lẽ tỏa đi, trở thành điểm tựa vững chắc của miền Bắc những ngày đầy giông bão.