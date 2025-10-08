Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh

Theo thông tin từ Công an xã Tân Kỳ, vào ngày 03/10 lực lượng chức năng đã nhận được tin báo của ông Đinh Đức Dung, sinh năm 1962, trú tại Khối 1, xã Tân Kỳ về việc phát hiện một con chim lạ nghi là loài chim quý hiếm bay vào sân vườn của gia đình ông.

Công an xã và Kiểm Lâm đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phát hiện một con chim lạ trên địa bàn xã

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận cá thể chim trên.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể chim được xác định là chim Hồng Hoàng thuộc Bộ Hồng Hoàng, Họ Hồng Hoàng có tên khoa học là Bucerotidae - loài nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Ban hành kèm theo Thông tư số: 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Công an xã và Kiểm Lâm đã phối hợp con chim lạ cho chính quyền xã thực hiện quy trình theo pháp luật

Đến sáng ngày 07/10, Công an xã Tân Kỳ phối hợp với Hạt kiểm lâm Tân Kỳ đã bàn giao cá thể chim Hồng Hoàng cho UBND xã Tân Kỳ thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, thời gian qua, UBND xã Tân Kỳ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, giúp người dân nâng cao nhận thức, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hay tiêu thụ động vật quý hiếm trái phép.

Chim hồng hoàng là loài chim lớn, dài 95-120cm, sải cánh rộng đến 1,5m, nặng 2-4kg. Đặc trưng nổi bật là chiếc mũ mỏ màu vàng tươi và đen trên đỉnh mỏ, cấu trúc rỗng bằng keratin (chất sừng) chiếm tới 11% trọng lượng cơ thể.

Chim trống có mắt đỏ, chim mái có mắt xanh lam, đây là loài biểu trưng của các cánh rừng già nhiệt đới Đông Nam Á.