Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

Những giọt nước mắt trong tâm lũ

Đến 18 giờ tối ngày 8/10, hàng chục chiếc thuyền cứu trợ vẫn nối đuôi nhau vượt qua những tuyến đường ngập sâu để đưa lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến tay người dân đang bị cô lập tại nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Công tác cứu trợ được triển khai khẩn trương, xuyên đêm nhằm đảm bảo không hộ dân nào bị thiếu đói.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, quân đội, công an cùng các tình nguyện viên địa phương phối hợp nhịp nhàng, vận chuyển hàng hóa bằng thuyền và xe chuyên dụng đến từng thôn, xóm bị chia cắt. Mỗi chuyến hàng đều được kiểm đếm kỹ lưỡng, ưu tiên các hộ có người già, trẻ nhỏ và người bệnh.

(Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều đoàn xe cứu trợ từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng đã có mặt, mang theo hàng chục tấn lương thực, quần áo và thuốc men. Tất cả đều chung một mục tiêu: hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Giữa khung cảnh ngập lụt và những con thuyền cứu trợ gấp rút chạy tới nơi người dân còn đang mắc kẹt, chị Mai - một người phụ nữ không khỏi luống cuống, bật khóc nức nở khi nhận được tin chiếc thuyền chở cháu mình gặp tai nạn khi di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Được biết, mực nước ở đó sâu tới 3 mét.

Clip: NXH

Chị Mai không khỏi lo lắng khi nghe tin cháu lật thuyền khi di chuyển ra khu vực an toàn (Ảnh: Như Hoàn)

Chị liên tục nắm chặt điện thoại trong nỗi lo âu thấp thỏm, cầu cứu lực lượng chức năng, mong có thể biết được tình hình của cháu. May mắn thay, cháu bé đã được mặc áo phao và lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa lên xuồng an toàn.

Khi xác định được tình hình của cháu, chị Mai bật khóc nắm chặt tay từng người cứu hộ, nghẹn ngào nói lời cảm ơn. “An toàn là tốt rồi” - câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại là vô giá với những người dân vẫn đang thấp thỏm trôi qua từng ngày từng giờ trong tâm bão lũ.

"Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

Cùng với chị Mai, nhiều gia đình khác cũng đang vật lộn với dòng nước dâng cao. Anh Nguyễn Minh Thanh, cư dân phường Phan Đình Phùng, kéo theo một mảnh xốp chất đầy can nhựa, cho biết anh đang đi mua xăng để chạy máy phát dùng trong gia đình.

Clip: NXH

Người đàn ông kéo theo những chiếc can nhựa để mua xăng (Ảnh: Như Hoàn)

“Giờ ở nhà lấy đồ cứu trợ chia nhau, ăn uống, nước dùng dè sẻn. Mình sống trên tầng 2. Đồ đạc ở dưới tầng 1 thì không chạy kịp vì nước lên nhanh quá, tivi, tủ lạnh, xe máy… mất cả rồi. Mình đi bộ hơn 1 cây số để ra đến đây. Nước cũng rút rồi nhưng chậm,” anh kể.

Cảnh tượng tương tự diễn ra với nhiều gia đình khác. Và những mảnh xốp dần trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện để người dân đến các điểm nhận đồ cứu trợ hoặc thăm người thân.

Mang theo một chiếc can rỗng để hỗ trợ như phao bơi, ông Xuân Chiều xót xa chia sẻ: “Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm ăn rồi. Nhà nó ở trong hồ Xương Rồng, cách đây khoảng 1 km thôi.”

Những chiếc xuồng chở lương thực, phao và đèn pin chiếu sáng... vẫn tiếp tục băng qua những vùng ngập sâu, mang theo niềm hy vọng giữa dòng nước xiết.

Trước đó, ngay trong đêm 7/10, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là lực lượng CSGT, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, xã đã trắng đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ, giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để ứng cứu. Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 100% quân số, phối hợp CBCS Cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường từ sáng 7/10, tập trung di chuyển, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo ANTT.

Rạng sáng nay (8/10), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Thái Nguyên duy trì các tổ công tác, sử dụng xuồng máy cứu giúp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại nhiều khu vực ngập sâu; trước đó, đã cứu được 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà do bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên trong đêm 7/10.

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.