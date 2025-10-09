Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang

Trận mưa lũ sau bão số 11 Matmo đổ về khiến nhiều nơi ở Thái Nguyên chìm trong biển nước. Mưa lũ không chỉ nhấn chìm nhà cửa, tài sản, hoa màu mà còn để lại mất mát, đau thương cho các hộ dân nơi đây.

Sáng 8/10, cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng trường THCS Cam Giá, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì không may bị dòng lũ dữ ập đến, cuốn trôi. Ít giờ sau, thi thể nữ hiệu trưởng được tìm thấy tại khu vực gần trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên cũ, cách nhà nạn nhân khoảng 300–400m.

Thông tin cô giáo Lý Thị Thanh Xuân tử nạn khiến thầy cô, học sinh bàng hoàng, xót xa. Cô Xuân là người tận tụy, hết lòng vì học trò, vì nhà trường và được học sinh, phụ huynh quý mến.

Cô Xuân có con gái là cán bộ Công an xã Văn Hán và con rể là cán bộ Công an phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm khi nhà bị ngập, cô Xuân gặp nạn, hai người vẫn đang cùng đơn vị tham gia phòng, chống lụt bão, giúp đỡ Nhân dân tại những địa bàn ngập lụt.

Nhận tin dữ, cả hai con của cô Xuân không thể trở về nhà do nước ngập, giao thông chia cắt. Đến hiện tại, việc tổ chức tang lễ cho cô Xuân vẫn chưa thực hiện được.

Cô giáo Lý Thị Thanh Xuân bị lũ cuốn thiệt mạng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị nơi 2 con cô Xuân công tác triển khai chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ có thân nhân từ trần và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với gia đình lo hậu sự cho người đã khuất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài suốt đêm 6/10 và ngày 7/10, gây tình trạng ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các tuyến đường và khu dân cư trũng thấp. Mực nước dâng nhanh đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trực 100% quân số, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây. Các lực lượng nghiệp vụ, công an xã, phường và Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Bình đồng loạt tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận những khu vực bị cô lập, ngập sâu và các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiệm vụ trọng tâm là di chuyển người dân mắc kẹt đến nơi an toàn, hỗ trợ sơ tán tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.



