Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá

Chiều 9-10, một sự cố đau lòng đã xảy ra tại sân bóng xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 14 giờ, trong lúc người dân đang hào hứng theo dõi trận đấu thuộc giải bóng đá phong trào do xã tổ chức thì một người đàn ông bất ngờ ngã gục xuống sân. Ngay sau đó, người dân tri hô, gọi xe cấp cứu. Nhân viên y tế có mặt khẩn trương tiến hành kiểm tra và sơ cứu tại chỗ.

Người đàn ông bất ngờ gục ngã, tử vong khi đang xem bóng đá. Ảnh: DT

Tuy nhiên, khi xe cứu thương đến hiện trường, nạn nhân đã không qua khỏi. Thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng xã Hàm Liêm đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.