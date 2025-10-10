Chủ quán tạt xăng, phóng hoả đốt khiến 3 người bị bỏng

Ngày 10-10, lãnh đạo UBND phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết Công an phường Thành Đông đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Trãi, phường Thành Đông, khiến 3 người bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 8-10, ông Đỗ Mạnh H. (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị H. (SN 1980), cùng trú tại phường Thành Đông đến quán của ông Nguyễn Trí D. (SN 1974, trú phường Hải Dương, TP Hải Phòng) trên đường Nguyễn Trãi (phường Thành Đông) để giải quyết việc chung tiền làm ăn trước đó.

Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông D. khóa cửa ra vào, lấy can xăng đã được chuẩn bị sẵn tạt về phía vợ chồng ông H. rồi châm lửa.

Phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân địa phương đã hô hoán, dùng vật dụng tại chỗ phá cửa, sau đó cùng lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Vụ việc khiến cả ba người đều bị bỏng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, TP Hà Nội.

Hiện, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.