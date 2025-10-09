Luộc gà rồi bị quên gây cháy căn nhà 4 tầng ở TP HCM

CLIP: Công an phường Bảy Hiền điều tra nguyên nhân vụ cháy

Ngày 9-10, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 8 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Phát hiện cháy, người dân tìm cách tháo chạy đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Bảy Hiền cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định là xuất phát từ rò rỉ bình gas. Trước đó chủ nhà luộc gà nhưng quên tắt bếp dẫn đến vụ việc trên. "Đám cháy sau đó nhanh chóng được khống chế" - lãnh đạo phường Bảy Hiền thông tin.