'Check in' nơi CSGT giám sát giao thông bằng camera AI ở TPHCM

Theo Phòng CSGT công an TPHCM (PC08), hệ thống 31 camera AI được bố trí tại các giao lộ, như Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ – Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai – Mạc Đĩnh Chi, Đặng Thúc Vịnh – Lê Văn Khương…

Clip toàn cảnh CSGT giám sát, điều khiển camera AI tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Clip Thu Hà - Thanh Ngân

So với camera giao thông truyền thống, camera AI có thể ghi nhận cùng lúc nhiều vi phạm của một phương tiện trong cùng thời điểm và phát hiện chỉ trong vài giây.

CSGT giám sát hệ thống 31 camera AI

Các lỗi vi phạm như: không chấp hành tín hiệu đèn, chạy quá tốc độ, đi sai làn, dừng đỗ trái phép, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe… đều được hệ thống nhận diện và hiển thị chi tiết: biển số, loại xe, vị trí, thời gian vi phạm…

Một phương tiện bị camera AI phát hiện vi phạm giao thông và nhận diện quá trình vi phạm

Khi camera AI phát hiện hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được truyền về Trung tâm điều hành giao thông đô thị - nơi các cán bộ chuyên trách tiến hành đối chiếu, xác minh trước khi ban hành thông báo xử phạt.

Thông tin các phương tiện vi phạm qua camera được hiển thị trên màn hình trung tâm

Ngoài ghi nhận vi phạm, hệ thống còn hỗ trợ CSGT giám sát tình trạng giao thông tại khu vực đông đúc hoặc khi có va chạm, để đề xuất điều tiết hoặc điều lực lượng đến xử lý.

TPHCM hiện có hơn 1.200 camera giám sát, trong đó 530 camera quan sát trung tâm, 9 camera đo tốc độ, 31 camera AI và 47 camera do Cục C08 – Bộ Công an đầu tư.

CSGT giám sát giao thông tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Việc đưa vào hoạt động hệ thống camera AI là bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của TPHCM.

710 camera từ Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM cũng được tích hợp vào hệ thống, phục vụ công tác điều tiết giao thông và xử lý sự cố. Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, trong thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng hệ thống camera AI ra nhiều tuyến đường khác, đặc biệt là khu vực có mật độ phương tiện cao.

Một dàn máy tính và màn hình hiện đại giúp CSGT điều hành các camera AI

“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực cho lực lượng CSGT và đảm bảo tính khách quan trong xử phạt”, đại diện Trung tâm cho biết.