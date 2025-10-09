Nước sông Cầu dâng cao khiến lũ cuồn cuộn tràn vào nhấn chìm nhiều tuyến phố trung tâm ở TP.Thái Nguyên cũ (tỉnh Thái Nguyên). Nhiều hộ gia đình chỉ kịp chạy lên tầng cao, không kịp sơ tán tài sản.
Giữa biển nước mênh mông, những mái nhà chỉ còn trơ lại phần nóc, có nơi nước đã dâng tới tận tầng hai. Đồ đạc, vật dụng nổi lềnh bềnh, nhiều hộ dân đã kêu cứu và xin cứu trợ lương thực, nước uống trên MXH. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, xe cộ bất động giữa dòng nước xiết. Trong cảnh khẩn cấp ấy, lực lượng cứu hộ khoác áo phao, chèo xuồng ngược dòng, vượt qua những đoạn ngập sâu để đưa từng người dân ra khỏi vùng cô lập.
Cảnh tượng khó tin ở Trung tâm Thái Nguyên ngày 9/10
Đến sáng nay (9/10), theo ghi nhận mực nước tại một số tuyến đường trung tâm tại Thái Nguyên cũng đã giảm. Tuy nhiên, trong các ngõ nhỏ còn rất nhiều khu dân cư bị cô lập chưa thể tiếp cận.
Sau khi nước lũ rút, nhiều tuyến đường trung tâm Thái Nguyên hiện lên trong cảnh ngổn ngang, tang thương. Bùn đất phủ kín mặt đường, từng đống rác, cành cây, chai lọ, thậm chí cả đồ dùng gia đình bị cuốn trôi nằm vương vãi khắp nơi. Xe máy, ô tô bị ngã nghiêng, nhiều chiếc vẫn còn ngập nửa bánh trong bùn.