Công bố Top 10 video chiến dịch “Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity”

Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ HTV, các bạn trẻ và đông đảo người dân. Nội dung các clip trải rộng từ ẩm thực, du lịch, thể thao, thời trang đến nhịp sống sôi động, phản ánh trọn vẹn một đô thị hiện đại nhưng cũng chan chứa tình cảm và khát vọng.

Đặc biệt, 10 clip có lượt tương tác cao nhất không chỉ được nhận Bảng chứng nhận của HTV mà còn trải nghiệm "Tour đặc biệt" tham quan những địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố như: UBND TP.HCM, Hội trường Thống Nhất, Metro, xe buýt 2 tầng và Trụ sở Đài Truyền hình TP.HCM, cùng tham dự buổi ca nhạc đặc sắc bên trong Nhà hát HTV. Đây là phần thưởng giàu ý nghĩa, gắn kết sáng tạo cá nhân với niềm tự hào tập thể.

Để đồng hành cùng chiến dịch và có cơ hội xuất hiện trong Top 10, các bạn có thể tham gia qua 3 cách đơn giản:

Cách 1: Kể câu chuyện cá nhân với thông điệp "Thành phố trong tôi là…", chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc hay trải nghiệm gắn bó cùng Thành phố, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam

Cách 2: Chia sẻ hình ảnh đẹp hoặc video clip về cảnh đẹp, đời sống, nhịp sống hàng ngày của TP.HCM, từ những góc phố quen thuộc, món ăn bình dị đến khoảnh khắc đáng nhớ, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam

Cách 3: Tham gia thử thách "#MyHoChiMinh – Ngày ấy và bây giờ", đăng tải những bức ảnh quá khứ và hiện tại lên mạng xã hội để phản ánh sự đổi thay, trưởng thành của cá nhân gắn liền với sự phát triển của Thành phố và kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam

Top 10 #MyHoChiMinh không chỉ dừng lại ở những thước phim hay bức ảnh đẹp, mà còn là sự hội tụ của cảm xúc chân thành, tình yêu và niềm tự hào dành cho TP. Hồ Chí Minh. Thông qua chiến dịch, mỗi cá nhân có cơ hội chia sẻ góc nhìn riêng, câu chuyện gắn bó của mình để cùng góp một mảnh ghép, tạo nên bức tranh toàn diện về một thành phố trẻ trung, sáng tạo, đầy khát vọng và chan chứa nghĩa tình.

Điểm đặc biệt của #MyHoChiMinh chính là tính gần gũi và sự đa dạng trong cách thể hiện. Đó có thể là một khoảnh khắc bình dị trên con phố quen thuộc, một buổi sáng tập thể dục bên bờ kênh, hay đơn giản chỉ là nụ cười ấm áp nơi công sở. Tất cả đều phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần lạc quan và sức sống mạnh mẽ vốn là đặc trưng của thành phố mang tên Bác.

Hơn cả một chiến dịch truyền thông, Top 10 #MyHoChiMinh được kỳ vọng sẽ khơi gợi niềm tự hào, tạo động lực để mỗi người thêm yêu mến, gắn bó và lan tỏa những giá trị tốt đẹp về TP.HCM. Đây không chỉ là nơi để sống và làm việc, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ, chắp cánh hoài bão, và kết nối con người bằng tình yêu thương, sẻ chia và sự sáng tạo không ngừng.