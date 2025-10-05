Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP. HCM: Camera an ninh hé lộ toàn bộ diễn biến

Theo đó, vào khoảng 19h30 tối ngày hôm qua (4/10), người dân phát hiện một cô gái nằm gục trên vũng máu tại vỉa hè hẻm 106 đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP. HCM).

Lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng PC02 điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm này, một số người thấy có một nam thanh niên lao tới đâm cô gái rồi bỏ chạy khỏi khu vực. Nạn nhân gục xuống và mất nhiều máu. Dù người dân lập tức gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại và sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip ngay lập tức gây xôn xao.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Bạc Liêu), hiện đang làm việc trên địa bàn phường Vũng Tàu, TP.HCM. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẩn trốn. Đến sáng nay (5/10), đối tượng đã ra đầu thú với cơ quan chức năng. Nghi phạm là L.G.H. (20 tuổi, quê Cà Mau). H. và chị T.T.D.H. có mối quan hệ yêu đương, cả hai từng quen biết nhau trước đó.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.