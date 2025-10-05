Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm 14 giờ chiều nay 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 11 Matmo thời điểm 13 giờ chiều 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện cường độ bão đạt cuối cấp 12, đầu cấp 13 - đây là thời điểm bão mạnh nhất.

Dự báo, đến chiều tối nay 5-10, bão số 11 Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ.

Khi tiến vào khu vực này, cường độ gió có thể đạt khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão số 11 Matmo di chuyển dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay 5-10 đến sáng sớm ngày mai 6-10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin dự báo mới nhất về cơn bão số 11 Matmo

Với hướng di chuyển và tốc độ nói trên, ông Khiêm cho biết vùng biển Bắc Bộ có khả năng chịu tác động mạnh nhất của gió bão với sức gió từ cấp 12 đến cấp 15.



Khu vực đảo Bạch Long Vĩ được cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn, cần đặc biệt đề phòng. Các hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cần khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn.

Trên đất liền, khu vực ven biển Quảng Ninh và phía Bắc TP Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng đến Lạng Sơn, đặc biệt là các xã, phường biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Vùng Đông Bắc dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Hoàn lưu bão số 11 Matmo khá rộng, gây gió mạnh từ đêm nay đến trưa mai

Do hoàn lưu bão số 11 khá rộng, thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền được dự báo bắt đầu từ đêm nay 5-10 đến trưa mai 6-10.

Ngoài gió mạnh, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý mưa lớn cũng là yếu tố cần đặc biệt cần quan tâm.

Bão số 11 Matmo dự kiến gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm, tập trung tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng… Khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ lũ lớn trên các hệ thống sông Bắc Bộ rất cao, có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3. Lưu lượng nước về các hồ chứa như Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình dự kiến tăng mạnh trong những ngày 4 đến 9-10.

Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng ở mức rất cao. Do trước đó bão số 10 đã gây mưa lớn khiến đất "ngậm nước", nhiều khu vực trung du và miền núi phía Bắc đã xuất hiện trượt lở, dòng chảy bị nghẽn cục bộ.

Vì vậy, trong những ngày 5 đến 7-10, khi mưa lớn tiếp diễn (có nơi trên 200 mm), các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cần đặc biệt cảnh giác với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt trượt, nghẽn dòng chảy trên sông, suối.

Trong thời gian bão chưa gây mưa, cần tổ chức kiểm tra, cảnh báo sớm cho người dân để chủ động sơ tán, ứng cứu và phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.